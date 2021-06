Argentina jugó bien y le ganó a Uruguay

Por la segunda jornada de la competencia continental, Argentina logró conseguir los primeros tres puntos en un partido que dejó varios puntos altos. Messi fue la figura del cotejo en el que además rindieron muy bien: el zapalino Marcos Acuña, Rodrigo De Paul y Guido Rodríguez.

Un primer tiempo muy bueno para el seleccionado nacional que empezó dominando el partido y siendo superior al combinado uruguayo. De manera temprana el conjunto de Lionel Scaloni atacó para poder abrir el marcador, cuando apenas transitaban 2’ minutos de juego Lautaro Martínez se metió al área, encaró a tres defensores rivales, pero termino perdiendo la pelota y dejó escapar la primera chance de la Albiceleste. Dos minutos más tarde, Argentina tuvo otra situación cuando Messi logró sacar un buen remate del sector izquierdo que Muslera pudo rechazar dando un rebote que le quedó muy atrás a Lautaro Martínez y evitó que el delantero pueda conectar.

Argentina tuvo la posesión de la pelota y controló la primera etapa. En el mejor momento del seleccionado nacional llegó el gol que abrió el marcador. Tras un gran centro al área ejecutado por Messi, apareció el jugador del Betis Guido Rodríguez que cabeceó con potencia y puso el 1 a 0 para darle la victoria parcial al combinado argentino. Uruguay no le encontró la vuelta en la primera parte, Luis Suárez no apareció y los charrúas prácticamente no generaron acciones peligrosas. El maestro Tabarez empezó a preocuparse y los uruguayos se fueron al descanso cayendo por la mínima.

En la segunda etapa, Argentina cedió un poco más la pelota y disminuyó la intensidad en el ataque durante los primeros minutos. Uruguay tuvo la posesión del balón, pero sin generar demasiado juego. Ambos entrenadores movieron las piezas, pero fue el maestro Tabarez el que intentó a través de los cambios buscar agresividad en el ataque de su equipo.

Sin demasiadas emociones en el segundo tiempo, una de las situaciones más claras en la selección charrúa se dio a los 68’ minutos de juego cuando luego de un centro cerrado desde la banda izquierda, Cavani no logró conectar y la pelota le quedó retrasada al delantero del Atlético Madrid, Luis Suárez. Los minutos finales fueron de ida y vuelta, los de Scaloni recuperaron el dominio del balón y por su parte Uruguay intentó aprovechar alguna contra pero sin suerte.

De esta manera, Argentina se quedó con el clásico del Rio de la Plata en el que además fue debut para los uruguayos que no consiguieron sumar en la primera presentación. El conjunto nacional volverá a jugar el próximo lunes desde las 21.00 horas cuando se enfrente a Paraguay.