Otro que se va: Griezmann vuelve al Atlético Madrid

Antoine Griezmann jugará en el Atlético de Madrid en la temporada 2021-2022. El delantero francés llegó a un acuerdo a pocos minutos de cerrarse el mercado con su ex-equipo, el Atlético de Madrid.

Este miércoles por la mañana, aún con la 'resaca' de haber vivido un final de mercado de lo más movido, Antoine usó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida a la afición culé.

"Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. Visca Barça", escribió el ya ex '7' azulgrana.

Griezmann se marcha cedido al Atlético tras tres temporadas en el FC Barcelona, con una cesión con opción de compra obligatoria por parte del Atlético de Madrid, más diez millones ahora y 40 al finalizar dicho periodo.

De esta manera, el Barcelona pierde a otras de sus figuras, tras la salida del astro argentino Lionel Messi al Paris Saint Germain.