Extrema violencia en Gimnasia-Boca: al menos un muerto y heridos

El partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca se detuvo a los 9 minutos del primer tiempo por una nube de gas lacrimógeno que invadió el campo de juego y obligó al árbitro Hernán Mastrángelo a suspender el partido. Los jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos se fueron al vestuario y cerca de 40 minutos después la Liga Profesional dio a conocer que el partido se suspendió por "falta de garantías". Pasadas las 23 trascendió que un hombre de 57 años falleció a causa de un paro cardíaco, sufrido en inmediaciones del estadio, en medio del caos generalizado. También se observaron personas heridas y niños buscando a sus padres.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indicaron en sus redes sociales que "@afa repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de @gimnasiaoficial y expresa su compromiso de continuar trabajando para erradicar esta clase de episodios que empañan la fiesta del fútbol".

La política también se involucró y el intendente de La Plata Julio Garro manifestó que "me cuesta comprender cómo no se llevan adelante estos partidos en el Estadio Único. Cuando vimos esto, es colocar las ambulancias, policía y Defensa Civil es algo que nos sorprendió. Hay varios que necesitaron ser atendidos, se descompensaron". y el primer mandatario de la capital bonaerense agregó que "son cosas que se pueden planificar y prever. Nuestra ciudad tiene uno de los mejores estadios de Sudamérica. Es un lugar con mucha mas capacidad. Esto no es culpa de Gimnasia ni de Boca, pero estamos viviendo en una sociedad con mucha violencia. Entiendo que esto tiene que ver con planificar y que las cosas salgan mucho mejor, lamentablemente, que venia siendo muy bien, se ve afectado por lo que me informan por cosas que ocurren fuera del estadio".

Por su parte La Liga Profesional dio cuenta de la suspensión del cotejo en su cuenta de twitter donde se publico "el árbitro Hernán Mastrángelo suspendió por falta de garantías el partido entre @gimnasiaoficial y @BocaJrsOficial por la #Fecha23 del #TorneoBinance El encuentro estaba 0-0 en 9 minutos del primer tiempo".

En la zona de vestuario, se realizaba un conclave para decidir si el partido continúa este viernes en cancha a designar a puertas cerradas, a lo que Boca se opondría ya que debe jugar el domingo y el miércoles. Un incidente más en el fútbol argentino y van. La violencia un tema sin solución.