Oferta de mil millones de dólares para una de las figuras

Algunos fanáticos ya se animan a poner a Stephen Curry entre los mejores jugadores de la historia de la NBA. Y lo cierto es que los números lo avalan. Pero ahora, la figura de los Golden State Warriors podría firmar un increíble contrato, cuyos únicos antecedentes en el básquet tienen a Michael Jordan y Lebron James de protagonistas.

Se trata de un contrato vitalicio con Under Armour. La marca ya viene acompañando a Curry desde hace un tiempo, pero ahora busca romper el molde: el acuerdo constaría de un vínculo de por vida a cambio de mil millones de dólares y una marca subsidiaria, tal como ya tiene Michael Jordan con Nike.



Cuando el multicampeón de la NBA con Chicago Bulls firmó con la marca de la pipa y lanzó las zapatillas ‘Air Jordan’, las ganancias solamente del primer año superaron ampliamente lo proyectado, alcanzando los 126 millones de dólares. En la actualidad, Jordan recibe el 5% por cada par que es vendido.



Lebron James no tiene una subsidiaria con Nike, pero la alianza firmada en 2015 le deja una cifra que ronda los 32 millones de dólares anuales, según Forbes. Aún no hay tantos detalles sobre cómo sería el acuerdo entre Stephen Curry y Under Armour, que de hecho, ni siquiera es oficial todavía. Lo que sí está claro es que, de concretarse, tendría una magnitud pocas veces vista en el deporte.