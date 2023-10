Cipolletti venció a Sol de Mayo en un partido chivo

Cipolletti le ganó como visitante 2 a 1 a Sol de Mayo en Viedma y aseguró el objetivo principal de la temporada, la clasificación a la próxima fase y a una fecha de concluir la etapa regular del Federal A. Con 46 puntos en 31 partidos jugados, los dirigidos por Darío Bonjour dieron vuelta una temporada irregular y ya pueden pensar en la última fecha como una preparación para los cruces mano a mano.

En relación al enfrentamiento entre los rionegrinos, los de la capital llegaron a este compromiso casi eliminados y los valletanos sin margen de error, aún terceros, un resultado desfavorable los dejaba complicados para acceder a la siguiente fase y casi sin chances para acceder a la Copa Argentina del año venidero.

El enfrentamiento entre los equipos de Río Negro se puso en marcha a las 15.30 y fue dirigido por la terna arbitral de la Liga de Mendoza capital dentro del campo de juego, Gabriel Araujo como principal, Uvad Adriel Araya y Jorge Etem como jueces de líneas, el cuatro árbitro fue Diego Álvarez de la Liga del Valle del Chubut de Trelew, con transmisión de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Las Palmas 96.1 del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y los comentarios de Daniel Verdinelli.

Formaciones:

Sol de Mayo: Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira Márquez, Juan Huichulef, Matías Kucich; Lautaro Para Erick de Jesús, Matías Ponce, Eber Ramírez; Fernando Valdebenito y Héctor Morales. DT: Juan Alfonsín

Cipolletti: Facundo Crespo; Ezequiel Carmona, Elvis Hernández, Manolo Berra, Alejo Tabares; Fernando Petinerolli, Lucas Argüello, Franco Amarfil, Luis Dezi; Favio Cabral y Jonatan Palacio. DT: Darío Bonjour.

Goles: PT 20' Jonatan Palacios (C), PT 26' Favio Cabral (C) y ST 17' Eber Ramírez (S).

Cambios: ST Alex Díaz por Argüello (C) y Juan Rubio por De Jesús (S), ST 24' Guillermo Funes por Petinerolli y José Michelena por Cabral (C), ST 27' Matías Sosa por Valdebenito (S), ST 33' Diego Aguirre por Dezi (C), ST 40' Diego Dietz por Pata (S) y ST 45' Lautaro Brienzo por Carmona (C).

.