(EN VIVO) Por ahora, no pueden: Los Pumas caen ante Inglaterra

Los Pumas van por una nueva chance de hacer historia en el Mundial de Rugby. Este viernes se medirá contra Inglaterra por el tercer lugar de la Copa del Mundo de Francia, en el Stade de France. Un triunfo posicionaría al equipo nacional repitiendo su mejor puesto luego del 2007.

El cierre del mundial para Argentina será justamente contra el equipo con el que debutó. En su último cotejo como coach, Michael Cheika querrá meterse en la historia nacional y conseguir el bronce, igualando así lo conseguido por Los Pumas en el 2007, Mundial también disputado en Francia.

La noche no empezó bien, ya que Owen Farrell demostró su gran pegada desde el inicio con un penal a los dos minutos de juego que puso a Inglaterra 3-0 muy rápido. Argentina no pudo recuperarse de ese mal arranque y poco después recibió su primer try. Luego de que un hooker inglés penetrara en las '22 finales' de Los Pumas, encontraron muy rápido a Marcus Smith para que este soltara con un pase al tercera línea Ben Earl, que llegó perfectamente desde atrás y anotó. Farrell anotó la conversión para el 10-0.

A los doce minutos, Inglaterra estiró la ventaja mediante otro penal de Farrell que puso las cosas 13-0. Los Pumas parecieron tocar fondo y lentamente se fueron acercando al in-goal británico hasta que esas aproximaciones le dieron el descuento. Un penal contra Marcos Kremer fue capitalizado por Emiliano Boffelli y la historia quedó 13-3. Este buen momento argentino fue cortado por otro kick a los postes de Farrell, quien capitalizó un penal de Kremer por offside para establecer el 16-3.

Pese a la adversidad, Argentina siguió intentando acercarse y consiguió un try importantísimo a cinco minutos del descanso. En un movimiento de pelota hacia la izquierda, Juan Martín González atravesó la defensa inglesa hasta los últimos metros, luego Thomas Gallo hizo lo propio hasta que Tomás Cubelli fue quien tomó la guinda y marcó el try de Los Pumas. La conversión de Boffelli dejó las cosas 16-10 y el elenco argentino ganó optimismo de cara a la segunda etapa.

El segundo tiempo tuvo un arranque frenético donde la mejoría de Los Pumas iba a ser retribuida, pero un error inesperado le cambió por completo la perspectiva al equipo. Santiago Carreras se fue como un rayo entre la defensa inglesa y anotó un try espectacular a pura velocidad, que Boffelli convirtió. Sin embargo, un minuto después un error insólito el mismo Carreras, cuyo kick en salida fue bloqueado por Theo Dan y transformado en try por el mismo forward británico, fue un golpe tremendo para el cuadro argentino que ahora se encontraba 23-17 abajo.

El partido se convirtió en una batalla muy pareja en la que Los Pumas se recuperaron del error y fueron con todo en busca de la remontada. Un nuevo penal de Boffelli acercó al equipo a sólo tres puntos e incitó al combinado argentino a empujar al rival contra sus '22 finales'.