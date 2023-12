El gobierno propone legalizar reventa de entradas en eventos deportivos

Tras la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluyó numerosas modificaciones, destacándose la alteración en la Ley de Sociedades para posibilitar que los clubes de fútbol argentinos puedan transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el recién asumido presidente de la Nación, Javier Milei, tomó otra decisión relacionada al ámbito deportivo.

En un extenso DNU, Milei propuso la legalización de la reventa de entradas en eventos deportivos. Aunque actualmente constituye un delito, el Presidente de la Nación propone despenalizar esta práctica, eliminando restricciones y evitando la regulación de los precios.

Esta propuesta fue incluida en el nuevo conjunto de medidas que el gobierno nacional busca impulsar y fue enviada al Congreso. Por ahora, no se dispone de información detallada sobre la modalidad, y su entrada en vigencia dependerá de la aprobación por parte del Poder Legislativo.

En la actualidad, las penas por reventa de entradas oscilan entre una multa de 2.000$ a 30.000$ o un período de dos a diez días de arresto.

El artículo que quiere reformar Javier Milei sobre la reventa de entradas dice lo siguiente:

"Art 48 BIs 48 bis. Las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios".