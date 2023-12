Debut de peso para Pacífico en la Copa Federal Femenina

La Copa Federal Femenina ya conoce su etapa final. Los octavos quedaron conformados con inicio el 31 de enero. Pacífico, ultimas campeonas de LIFUNE y ganadoras de la Patagonia, jugarán ante el UAI Urquiza, ganadoras de la primera edición y grandes animadoras del fútbol nacional.

Los 8 mejores equipos de primera división, más las ganadoras de cada región del Consejo Federal, se verán las caras en la etapa final de la Copa Federal Femenina en su tercera edición. Pacífico representa a la Patagonia luego de ganar su lugar en la competencia disputada en Neuquén.

En el predio de AFA en Ezeiza, las Decanas tendrán su debut el jueves 1 de febrero ante UAI Urquiza, quien ganó la primera edición y siempre pelea mano a mano el título de primera división contra Boca.

En el resto de los cotejos de octavos: Boca vs San Luis; Platense vs Central Textil; Racing se medirá con All Bays de Santa Rosa- la Pampa; e Independiente vs Camioneros. Rosario Central ante Santa María de oro de Concordia; River Plate vs S.O.M.R.A de Escobar; San Lorenzo de Almagro vs Atlético Tucumán.