Diego Martínez arregló su salida en Huracán y ya puede firmar en Boca

"Boca Juniors y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato", fue el mensaje con el que la cuenta oficial "Esto es Boca" confirmó al nuevo director técnico". Sin embargo, ya pasados varios días desde aquel posteo en las redes sociales -que no se replicó en el perfil principal de la institución-, la presentación formal se dilató, pero en La Ribera ya pueden estar tranquilos: Diego Martínez se desvinculó formalmente de Huracán y ya puede firmar con el Xeneize.

En la cuenta oficial de la entidad de Parque Patricios se confirmó la salida de Diego Martínez

#Huracán rescindió el contrato con Diego Martínez



El ex entrenador aceptó las condiciones de la Institución y firmó el pago que se hará efectivo en los primeros días de enero 2024.



Huracán exigió el resarcimiento correspondiente: los seis meses de contrato que tenía por delante… pic.twitter.com/XcRHOxbXLD — CA Huracán (@CAHuracan) December 29, 2023

El problema radicó en que en términos técnicos el elegido por Juan Román Riquelme para tomar las riendas del equipo todavía no estaba completamente desvinculado del Globo de Parque Patricios y en tanto no podía poner la firma (por un año, con posibilidad de extenderse por otro más) con el conjunto de la Ribera, ni por ende tampoco ser anunciado formalmente.

¿Cuál era la traba entonces? Para poder "liberarlo", Huracán le reclamaba a Martínez que pague una deuda, que se corresponde con un cierto monto de dinero que se le había adelantado en su momento cuando fue contratado por el club. Hasta que esa plata no sea transferida a las arcas de Parque Patricios, el entrenador de 45 años no estaba en condiciones de asumir en Brandsen 805 para comandar la pretemporada que está pautada para el 2 de enero.

De hecho, hace una semana desde el Globo intimaron legamente a Martínez exigiéndole que deposite ese pago o, por el contrario, se presente a trabajar. En las últimas horas el técnico llegó de sus vacaciones, realizó el pago que reclamaba Huracán y resolvió su salida este viernes por la tarde para poder firmar con Boca. ¿Cuándo lo presentaría Riquelme? Se espera que lo haga durante la primera semana de enero.

El comunicado de Huracán oficializando la salida de Diego Martínez

"El ex entrenador aceptó las condiciones de la Institución y firmó el pago que se hará efectivo en los primeros días de enero 2024. Huracán exigió el resarcimiento correspondiente: los seis meses de contrato que tenía por delante Martínez y que decidió no cumplir, más el mes de comisión adelantada que había cobrado su representante. De esta manera, quedó totalmente desvinculado del Club".

David Garzón, con todo contra Diego Martínez: "Los llama Boca y se mean"

“Que vaya a donde quiera. Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”, expresó el presidente de Huracán, David Garzón, en diálogo con la radio capitalina La Red.

En ese sentido, aseguró que “tendría que tener respeto por Huracán" y que "es una barbaridad" que Boca lo haya anunciado a pesar de que aún no resolvió su salida del Quemero. “Si esto se concreta y anuncia al técnico por supuesto me voy a molestar, esto no corresponde. ¿Qué pasa si hoy digo que llegué a un acuerdo con Cavani o Romero? Iremos contra quien tengamos que ir”, dijo.