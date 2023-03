Rueda el esférico, y arranca el Oficial de LIFUNE

Con cambios de formato, y días de disputas, inicia este fin de semana el Oficial A y B de la Liga de Fútbol de Neuquén. 25 equipos de la provincia buscarán quien será el nuevo monarca. Equipos bien armados, jugadores de buen pie, y la expectativa de una atractiva competencia, será el condimento para la temporada.

Será un 2023 con varias competencias en juego. Además del Oficial, y Copa Neuquén, se suma la segunda edición de la Copa integración que reunirá a equipos de LIFUNE, más elencos del Sur y Norte de la provincia. Y un súper 8, donde se pondrá en juego una plaza para el Regional Amateur que iniciaría en noviembre.

Serán varios los equipos que se ponen en traje de candidato en la previa; el Deportivo Rincón es un clásico abonado y defenderá el título, tiene entre sus filas a jugadores como Rueda, inda, Muñoz, más la llegada del Central Julio Sánchez. San Patricio de El Chañar se reforzó con jugadores de jerarquía como Oscar Páez y “Aqua” Romero y también promete estar metido en la pelea. Maronese mantuvo la base del último regional, con nombres importantes como Alan Vivanco, Izarrualde, el ex Rosario Central Oscar Retamal, y buscará cortar la racha de varios años de sequía.

Centenario e Independiente tuvieron que barajar y dar de nuevo luego de llegar a instancias definitivas en la competencia federal. La ADC dirigida por Roger Morales reforzó en la última semana con Alexis Esparza y Gabriel Parroni, y tendrá como objetivo volver a estar en los primeros planos. El Rojo, renovó el plantel luego de que varios de sus jugadores peguen el salto, pero tiene en sus filas a nombres como Santiago Carrasco y Mauricio Villa, e intentará ser competitivo y comenzar a formar el equipo para el Regional.

Zapala y la Comarca Petrolero serán escenarios difíciles de enfrentar; Alianza llega como animador de los últimos torneos, pero le faltó 5 para el peso, Petrolero renueva caras, apuesta a la cantera. Unión debuta en la categoría, y Don Bosco, quiere ser la sorpresa en la competencia.

A partir de este año, el fútbol de primera división vuelve a disputarse los domingos. Los ascensos y descensos se definirán con la sumatoria de puntos entre primera, reserva, quinta y sexta. Por la primera jornada; Patagonia, subcampeón de la Copa Neuquén, recibe a Centenario. El duelo de la fecha estará en el norte de la provincia, cuando el Deportivo Rincón reciba a Maronese.

En El Chañar San Patricio será anfitrión de Independiente, Pacífico en Mitre y Agote irá contra Atlético Neuquén, mientras que en Zapala; Don Bosco vs Alianza, y en el 30 de Septiembre; Petrolero recibe a Unión, completará el primer capítulo de la competencia.

En el Oficial B, serán 13 equipos, la primera fecha tendrá los duelos Añelo vs Bicicross, Unión Vecinal ante El Porvenir, Sapere vs Confluencia, Los Canales recibe a Esperanza, Rivadavia en Cutral Co se medirá con Rio Grande, y Eucalipto Blanco en Limay ante San Lorenzo. Libre: Villa iris.