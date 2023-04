Insólito, no ganó un partido como DT y se postula para Boca

La danza de los nombres para el banco de Boca sigue dando vueltas, y en las últimas horas aparecieron auto postulaciones que sorprendieron. Pablo Migliore, ex arquero del club y actual entrenador, se candidateó para ocupar el puesto vacante, “No tengo problemas en hablar de fútbol con Román”.

El Ex arquero, que tuvo un paso por los medios, se estrenó como DT hace dos meses en la Primera B con Fénix, equipo donde estuvo apenas cinco partidos donde solo conoció un resultado: La derrota, dando un paso al costado hace una semana.

En una historia de instagram, el ahora DT se postuló para dirigir al Xeneize: "Los conocimientos técnicos los poseemos todos quienes tenemos título habilitante. Podríamos decir que esa es la parte teórica, la parte práctica es conocer el club y su gente. Ese requisito no todos lo pueden completar", arrancó, agregando además “Muy pocos somos los que conocemos la intimidad del club y del sentimiento del hincha, yo soy un privilegiado que puedo disfrutar de saber de qué se trata. Después hay que ver si puedo sostener la armonía de grupo, creo que carácter para eso no me falta".

En su faceta como jugador, no tuvo una buena relación con Riquelme, la cara principal del Consejo de Fútbol. Aun así se expresó con un "Mi único compromiso sería con Boca y con la verdad. Yo no tengo problema en hablar de fútbol con Román, con Chicho, con Ameal, con quien sea. Es más, me parece lógico que el DT explique a las autoridades del club por qué toma las decisiones. Eso sí, el grupo debe saber que las decisiones son del DT y son parte de sus convicciones".

Son varios los nombres que dan vuelta, desde Pekerman , Diego Martínez (El preferido de Riquelme) Facundo Sava (en Cerro Porteño y lo dirigirá en Libertadores) y Alexander Medina (que está sin trabajo luego de su paso por Vélez).