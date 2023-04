La tremenda caída de la que habla el mundo

El fair play quedó de lado. Lejos estuvo en la intención y comportamiento de varios atletas. Y el mundo del atletismo sigue impactado por el tremendo accidente de Quique Llopis. El español sufrió una espectacular y dura caída, salió en camilla por un fuerte golpe en la cabeza, en la final de los 60 metros con valla en el Campeonato de Europa (en pista cubierta, en Turquía). Mientras, sus rivales lo ignoraron por completo. El suizo Jaspon Joseph, ganador de la prueba, posteriormente pidió disculpas.

El atleta de 22 años, quien fue atendido en el hospital de Estambul luego de su caída, recibió el alta y regresó a España. "Aún no he visto absolutamente nada de la carrera. Fue todo un poco caótico, he ido recordando todo poco a poco. Recuerdo estar en el aire y caer", dijo ante los medios. Y añadió: "Me encuentro mejor. En la cabeza estoy aún un poco dolorido, la oreja aún la tengo un poco taponada, pero me han dicho que se irá solucionando con el tiempo. Todas las pruebas que me han hecho han salido bien. Me han dado un trato increíble, allí en el hospital y también los servicios médicos de la Federación y de la organización". Por su parte, no protestó por la reacción de sus rivales. "Como he dicho, no he visto nada pero me lo han comentado. En las vallas se cae la gente y creo que no se dieron cuenta y no quiero darle más importancia".

El suizo Jason Joseph, campeón europeo de 60 metros vallas en pista cubierta en Estambul (Turquía), se disculpó a través de las redes sociales con Quique Llopis, que permaneció tendido en el suelo durante unos minutos mientras celebraba el título continental a su lado sin preocuparse por su estado. "Lo primero es lo primero. Siento no haber comprobado que estabas bien. Estaba perdido en ese momento. Estaba totalmente bloqueado de lo que me rodeaba. Espero que estés bien, te veo en las competiciones al aire libre", escribió Joseph en redes sociales.

El video de la espectacular caída.