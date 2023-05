"Hay preocupación por el momento que se vive" afirmó Perilli

Cipolletti atraviesa un mal momento deportivo en el Torneo Federal A que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA). En un año, el 2023, que arrancó con una crisis institucional, donde se llegó a especular que la entidad valletana no iba a competir en el certamen. La salida de dos presidentes, el desmantelamiento del plantel, sin entrenador para la categoría, pudo surfear la ola, que en algún momento pareció un tsunami. Dos de los responsables que hoy el albinegro haga fútbol profesional son Marcelo Bastías como presidente de la Sub-comisión de Fútbol y Domingo Luis Perilli, que no aceptó ser el director técnico, pero se sumó a la causa como asesor, colaborador, sin cargo específico, pero con una función.

Ayer el ex jugador e ídolo, ex director técnico de varias categorías de la institución dialogó en Grito Sagrado programa que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 por el Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital.

"Estamos preocupados y pero también tranquilos, hay que estarlo para tomar las mejores decisiones. Particularmente recuerdo la frase de un amigo de todos como fue Alberto Lamuedra que decía perdiendo y aprendiendo. En la pérdida está el aprendizaje, las mieles del triunfo te quitan objetividad y muchas veces crees que esta todo bien", comenzó diciendo el ahora casi dirigente.

Y luego fue sincero en sus dichos "después del segundo gol de Sansinena, estuve 20 minutos sin ver el partido, tenía bronca y angustia. Ese Domingo Perilli no lo quiero en mi vida".

Más adelante fue claro al afirmar que "no esperábamos a esta altura del campeonato estar en la posición donde estamos. Me gustaría tener entre 4 y 6 puntos más. Estar más alejados de Sol de Mayo y del equipo de la Liga de Mar del Plata y cerca de los cuatro que clasifican. Por eso hay preocupación. Es lo que uno pensamos antes de arrancar el torneo, sabíamos que estamos lejos de Villa Mitre y Olimpo".

Consultado de la preocupación aseveró que "Yo hablo con Christian-por Lovrincevich el entrenador principal-, les comento a los dirigentes tenemos un técnico muy capacitado, un tipo que cuando esta despierto está metido en esto, bien informado, trabaja en forma ordenada, pero el fruto de todo eso no se ve plasmado en la cancha, es la realidad" e hizo una comparación con establecimiento frutícola de la zona "le dije al técnico, vamos a suponer que sos mi capataz, que podas cuando tenés que podar, raleas en tiempo que hay que hacerlo, que curas bien, usas los mejores remedios, pero cuando vas a cosechar, la manzana es mala".

"Yo no soy obsecuente ni hago migas con el entrenador de turno, ni soy alcahuete del presidente, lo hice cuando estuve en la época de Gustavo Coronel y lo hago ahora. Nunca hablo con nombres propios, ni le voy a decir pone a Fulanito", remarcó en forma categórica.

En la interesante charla contó una anécdota con Rogger Morales, el hoy director técnico de la Asociación Deportiva Centenario le habría comento cuando era técnico de Cipolletti "el dijo yo voy o quiero a morir con la mía. Y creo que no es así. Los entrenadores tenemos que tener como objetivo, no morir".

Perilli confirmó que Christian Lovrincevich puso a su disposición la renuncia luego de la derrota ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y aseveró que "esperamos hasta el miércoles (por mañana donde Cipolletti recibirá a Sansinena en La Visera desde las 20.30), estamos confiados que lo puede revertir. Pero hay una realidad, si de 21 puntos en juego conseguís 2, te tenes que ir. Te echan hasta en Don Pedro".

Finalmente afirmó que "yo no voy a dirigir. No hay ninguna posibilidad de que eso pase".

El presente de Cipolletti es complicado. La dirigencia le dio una posibilidad más al entrenador. Por otro lado, algunos dirigentes se han contactado con entrenadores que han pasado por la institución como jugadores y director técnico. El miércoles habrá un nuevo capitulo de una novela que tiene para varios meses.

La nota en Grito Sagrado con Domingo Perilli.