Un nene Cipolletti se hizo viral y cumplió el sueño de su vida

Se llama Santiago, vive en Cipolletti y es fanático de River. Viajo junto con su Papá 1200 kilómetros sin haber podido conseguir entradas para el partido que puede consagrar al Millonario como campeón.

HERMOSA SORPRESA uD83DuDC4F?uD83DuDD34



El emocionante momento en TNT Sports con @maxigrillo y la Fundación River: Santi recibió dos entradas y estará en el partido del Millonario ante Estudiantes en el Monumental uD83DuDE4C pic.twitter.com/zaF4xqPAfr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2023

En una entrevista con TNT Sports contó que su sueño es ver a River y que lamentablemente no pudieron conseguir los boletos para el partido frente a Estudiantes. Sus declaraciones se hicieron virales rápidamente y desde Fundación River cumplirá su sueño regalándole las entradas.

“Lo soñé para toda mi vida y se me hizo realidad” confesó emocionado Santi mientras le agradecida al periodista y as la encargada de la institución de River. Pero el club no solo le dio las entradas, sino tambien la posibilidad de conocer a sus ídolos y posar junto a Enzo Pérez, Casco, Nacho Fernandez, Entre otros.

CUMPLIÓ Y CUMPLIRÁ SU SUEÑO ?uD83DuDD34?



Santi, pequeño hincha de River, hoy conoció a los jugadores y entrará con ellos mañana cuando el Millonario reciba a Estudiantes de La Plata. pic.twitter.com/MlaINzQ2jq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2023

River define la liga mañana a las 19.30hs frente a Estudiantes de la Plata en el Monumental, solo necesita un punto para gritar campeón por primera vez en la era Demichellis.