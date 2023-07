Axel Isla: "Puedo pelear 10 rounds tranquilamente"

Axel Isla sabe de desafíos, los tuvo desde su infancia y fueron los que de alguna manera le permitieron encaminar su carrera deportiva que hoy lo tiene como campeón argentino superligero. Por eso cuando apareció la propuesta de combatir frente al experimentado Agustín Quintana, la respuesta de equipo Furia Box, que comanda Diego Egea, fue sí.

Tranquilamente, “El Misil” podría haber declinado el ofrecimiento e intentar hacer su primera defensa de título con un púgil menos experimentado. Pero una vez más, como en toda su vida, aceptó el desafío. Porque como bien sabe, para ganar hay que apostar.

La de esta noche en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi de Cutral Có y con televisación de TyC Sports, no será una pelea más para Axel Isla (8-2, 1 KO) y su equipo. Si bien viene de ganarle el pasado 8 de abril a Claudio Daneff y con eso consagrarse campeón argentino, Agustín Quintana (18-2-1, 12 KOs) es un boxeador consagrado que busca nuevamente posicionarse.

Con 26 años y un buen recorrido boxístico, el bonaerense tiene en su haber sólidas victorias frente a Gabriel Puñalef y Claudio Daneff, por nocaut técnico, que lo coronaron como monarca Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y latino CMB, respectivamente.

“Mi intención siempre fue pelear con los mejores de la categoría, nunca le esquivé a nadie, nunca lo voy a hacer, mucho menos con la responsabilidad que tengo de ser campeón argentino, así que estoy muy contento con la pelea que se viene. Siento que es un gran desafío para mí y creo que estos tipos de rivales me ponen a prueba, aseguró “El Misil” en charla con Grito Sagrado.

Hoy por la noche en el Mosconi de Cutral Có, el neuquino afrontará su tercer combate a diez asaltos, lo que a priori significaría una complicación para Isla, ante el experimentado púgil bonaerense.

“Puede que Quintana tenga un plus de ventaja con eso, pero yo estoy listo, trabajé a conciencia, guanteando a 12 o 15 rounds y me siento preparado. No creo que sea un problema para mí pese a la experiencia que tiene mi retador. Creo que va a ser una pelea más pareja de lo que puedan decir las estadísticas, analizó el boxeador neuquino.

En cuanto al plan de pelea previsto para su primera defensa por título argentino superligero, Isla remarcó; “Yo creo que el va a buscar más en la distancia y yo tratando de meterme en los huecos que pueda dejar. De todas formas, él tiene su plan de pelea y yo tengo el mío. Seguramente arriba del ring veremos que propone uno y otro, finalizó el campeón.