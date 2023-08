Pacífico podría no jugar la Liga Argentina femenina

Complicado panorama para Pacifico de Neuquén, que no jugará la Liga Argentina femenina.

El viernes 18 vence el plazo para que los clubes confirmen su participación en la Liga Argentina femenina 2023/2024, lo que termina que son horas cruciales para Pacífico de Neuquén para definir si tomará parte de la competencia o se bajará de la misma.

Es que los tiempos apremian a la dirigencia de la entidad decana para tomar determinaciones cruciales y choca con varios inconvenientes. Por un lado, no cuenta con los aportes privados, pero sobre todo estatales seguros y además el certamen tiene un nuevo formato de disputa, que incrementó de manera considerable el presupuesto, lo que hace complicada la participación y se suma que el torneo tiene como fecha de arranque al 21 de septiembre.

A diferencia de la temporada pasada, esta temporada la CAB (Confederación Argentina de Basquetbol) dispuso que la forma de juego tendrá dos etapa. En primera instancia, por conferencias (Pacífico forma parte de la Sur), y desde enero del año que viene, jugarán todas contra todas. Allí nace una gran dificultad, ya que esto obligará al equipo neuquino a trasladarse por todo el país y el presupuesto se eleva en forma considerable.

El año pasado Pacífico jugó por primera vez en la historia la liga femenina. Pero, sólo lo hizo en la Conferencia Sur, se hizo base en Buenos Aires y se puedo afrontar. Ahora cambió el diagrama y la segunda etapa es imposible de afrontarla sin recursos de estado.

La gente de Pacífico no tiene interlocutor válido en el futuro gobierno que comandará Rolando Figueroa. Recién la próxima conducción provincial asumirá el venidero 10 de diciembre y si bien suenan nombres en el todavía Ministerio de Deportes, no hay certeza de quién asumirá en ese puesto, lo que complica mucho a la dirigencia "decana" al no tener con quién poder definir su participación.

El nuevo formato de la competencia llevaría el presupuesto al doble o al triple, porque hay clubes para enfrentar en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, y teniendo en cuenta los vaivenes económicos de nuestro país. La Liga pasada hubo mucho apoyo del gobierno provincial, pero ahora no se sabe si lo habrá, menos en tiempos de transición, donde los que se van no pueden tomar decisiones y no se sabe quienes vendrán.

El próximo viernes (18 de agosto) es la fecha tope para confirmar la participación y Pacífico se bajaría de Liga, ya que en los primeros números realizados el presupuesto mensual será entre 6 y 7 millones de pesos entre sueldos, alquileres, y sobre todo viajes (avión o micro, hoteles, comidas, más lo que demanda mover una delegación de al menos 15 personas.

Los equipos que habilitados para jugar la próxima edición de la Liga Nacional Femenina de Básquet son Obras Sanitarias y Ferro Carril Oeste por Capital Federal, Berazategui y Unión Florida de Vicente López por el conourbano bonaerense, Tomás de Rocamora de Entre Ríos y Pacífico de Neuquén por la Conferencia Sur; Ameghino e Instituto de Córdoba, Olímpico de La Banda y Quimsa de Santiago del Estero-, Riachuelo de La Rioja y Montmartre de Catamarca por la Región Norte.

La primera parte de la competencia, denominada Clausura 2023, se jugarán por conferencias, con partidos a ida y vuelta, entre septiembre y diciembre. La segunda, Apertura 2024, desde enero hasta abril, todas contra todas.

Hora claves y complicadas para Pacífico, que apuntan a lamentablemente dejar la competencia que tanto costó conseguir.