El mejor ajedrecista del país ya no jugará más por Argentina

Alan Pichot, número 1 del ranking nacional de ajedrez ,además de ser uno de los 100 mejores jugadores del planeta y también el último argentino en conquistar un título mundial (Campeonato Sub16 en Durban, Sudáfrica en 2014), anunció que no representará más al país.

Según los registros de la Federación Internacional de Ajedrez, el joven talento argentino ya figura como nuevo representante del ajedrez español. Así, Argentina pierde a su N°1 y España suma al 5° mejor jugador a su ranking.

En un comunicado conocido esta semana, Pichot reconoció que no se cambia de federación "ni por motivos económicos ni por oportunidades”

En la misiva, argumentó “Podría vivir cómodamente en Europa representando a Argentina, ya que esta bandera me brinda muchas opciones. Ser el mejor en el ranking latinoamericano me facilita recibir invitaciones a torneos en comparación con estar quinto en el ranking español. La única razón de este cambio tiene nombre y apellido: Mario Petrucci” sentenció Pichot

Con la mira puesta en la cabeza del presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), el joven nacido en el barrio de Almagro, detalló que Petrucci “Se negó a brindar cualquier tipo de ayuda económica a los mejores jugadores del país (inscripción al Continental, hoteles, pasajes, entrenador, etc.), a pesar de que la FADA tiene superávit y recursos de sobra para poder gestionarlo”

Pero lejos de dejar su argumentación ahí el ajedrecista bonaerense continuó: “Con esta persona tuve que sentarme varias veces en su domicilio a negociar condiciones en negro y sin facturación. Un ejemplo de esto fue la negociación para las últimas olimpíadas, en donde a cuatro representantes se nos ofreció una suma de dinero en negro, la cual terminé rechazando y renunciando a la participación en uno de los eventos más importantes del calendario”

No conforme con lo manifestado, aseveró: “Es la misma persona que me está reclamando en estos días 10.000 euros para dejarme jugar libremente antes del año 2025 los torneos oficiales con la bandera de España (Grand Swiss, Mundial rápido y blitz, campeonato europeo, etc.), después de haberme prometido varias veces que no iba a reclamar un centavo por mi salida”

En su extenso posteo, Alan Pichot continúo acusando al presidente de la federación argentina de ajedrez de manejarse de manera prepotente y dictatorial en su gestión. Y que a través de las necesidades y del miedo de la gente se adueñó de las decisiones de jugadores, dirigentes, organizadores y árbitros.

Por último, en su despedida y como cierre dijo: “Soy una persona a quien le gusta mucho dar pelea, pero en este caso es MUY desigual. Él es un empresario millonario y poderoso, que me saca 40 años de experiencia en la vida.

Y concluyó “Tengo casi 25 años y me gano la vida jugando al ajedrez. No me interesa entrar en una disputa donde voy a ser el único que pierda en todos los casos. La gente sabe que soy una buena persona, honesta y transparente. No necesito ser millonario para tener amigos. Fue un GRAN honor representar a la Argentina, un dirigente nefasto no va a cambiar el amor que siento por mi país”.