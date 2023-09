Francia y All Blacks dan inicio al Mundial de Rugby

El Stade de France fue sede del acto apertura del Mundial de Rugby, y abrirá la décima edición de la máxima competencia, entre el seleccionado local Les Bleus ante los All Blacks. Los locales son candidatos a buscar su primer corona, Nueva Zelanda es una fija para pelear el título.Los Pumas, por la gloria.

Dos seleccionado de peso abren el mundial de Rugby. Nueva Zelanda buscará su quinto título mundial, y tendrá una parada difícil en el debut contra Francia, quien ya fuese organizador en el recordado 2007, donde los Pumas le ganaron en el partido inaugural, y luego en el cotejo por el tercer puesto.

Les Bleus y All Blacks son los máximos candidatos a clasificar en el grupo 1, ya que integran en la zona ante Uruguay, Italia y Namibia. Los dos primeros accederán a los cuartos de final. El debut se considera como una final anticipada, Francia no pierde de local hace 14 cotejos, mientras que Nueva Zelanda nunca perdió en fase de grupos.

El sábado desde las 8 am iniciarán los gruesos de partidos, con cuatro cotejos se dará continuidad a la competencia Italia vs Namibia. Desde las 10.30hs inicia el grupo B donde Irlanda se medirá con Rumania. Australia ante Georgia se medirán por el grupo C, mientras que a las 16hs el plato fuerte entre Argentina vs Inglaterra.

Los Pumas tendrán a los ingleses como los principales rivales en el grupo D, un buen resultado los encaminará a los cuartos de final. El viernes desde las 12.45 irá contra Sambia, sábado 30 duelo sudamericano ante el debutante Chile, y cerrará ante Japón el 8 de octubre.