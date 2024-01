River le gana 1 a 0 a Pachuca con gol de Borja

A una semana de su debut, River culminará su pretemporada en Estados Unidos enfrentando al Pachuca en el Toyota Stadium de Texas. El encuentro comenzará a las 18.30hs de Argentina y será transmitido por Star+. El Millonario viene de dos igualdades en sus amistosos previos, la última ante el Monterrey, por lo que buscará culminar esta serie de encuentros con una victoria.

Las últimas horas fueron algo problemáticas para River, ya que Martín Demichelis no pudo probar el equipo que saldrá hoy por la tarde debido a que el entrenamiento fue suspendido por las bajísimas temperaturas en Dallas, que llegaron a los -10°C. El DT decidirá por los futbolistas que mejor se encuentren físicamente teniendo en cuenta lo cerca que está el debut en Copa de la Liga, ante Argentinos Juniors el 28 de enero en el Monumental.

En cuanto a los problemas físicos que arrojó el último cotejo ante Monterrey, hay que decir que tanto Franco Armani como Ramiro Funes Mori se recuperaron bien de sus molestias. No obstante, la mala noticia es que Santiago Simón sufrió una luxofractura del primer metacarpiano de su mano derecha. La lesión requerirá cirugía y el jugador estará inmovilizado con yeso, lo que significa por lo menos un mes de baja.

Con las bajas confirmadas y algunos futbolistas que serán cuidados, la probable alineación del Millonario ante Pachuca sería entonces con Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Por el lado del Pachuca, encara este amistoso ya habiendo entrado en competencia. En su debut por la Liga MX, los Tuzos se impusieron a Cruz Azul por 1-0 con gol de Salomón Rondón, el ex futbolista de River que pidió salir del club en diciembre. No está asegurada la titularidad del venezolano, pero sin dudas su presencia será un tema que se llevará miradas en el partido. Además, el cuadro mexicano cuenta con los argentinos Gustavo Cabral (otro ex Millonario) y Sergio Barreto.