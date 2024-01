En sábado harán su presentación Boca, San Lorenzo y Racing

Con tres partidos continuará está tarde/noche la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol con el debut de tres clubes de los denominados grandes. La fecha se abrirá a las a las 17, San Lorenzo de Almagro ante Lanús, desde las 19 en Vicente López, Platense será local de Boca Juniors y se cerrará a las 21 con Racing Club de Avellaneda frente a Unión de Santa Fe, todos de la Zona B.

Los tres encuentros serán transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, RDV (Radio del Valle) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

San Lorenzo pone en marcha su ilusión ante Lanús en el Nuevo Gasómetro en la apertura de la tarde. El Ciclón debutará este sábado como local ante el Granate, en el inicio de una temporada en la que aspira a pelear por un título después de un período de pérdida de protagonismo por sus problemas institucionales.

En tanto, Boca, con el debut de Diego Martínez en el banco, visitará a Platense. El Xeneize, con el inicio oficial de su nuevo entrenador, visitará este sábado al Calamar, último subcampeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El Xeneize, que esta temporada no participará de la Copa Libertadores de América y jugará en la Copa Sudamericana, tuvo un mercado de pases austero que despertó las críticas de sus hinchas en las redes sociales. Las llegadas del chubutense Cristian Lema -libre de Lanús- y Kevin Zenón -procedente de Unión de Santa Fe- son hasta el momento las únicas caras nuevas de un plantel que sufrió la sensible salida de Valentín Barco -ejecutó la cláusula de compra mediante Brighton And Hove de Inglaterra-.

Cerrando la jornada, Racing Club de Avellaneda recibe a Unión de Santa Fe con la expectativa de iniciar con un triunfo. La Academia, reforzado en cantidad y calidad con Gustavo Costas como nuevo DT, buscará este sábado comenzar con victoria como local del Tatengue.