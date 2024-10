En Victoria chocarán los necesitados Tigre e Independiente

Tigre e Independiente de Avellaneda jugarán este martes, desde las 18.30 en el Estadio José Dellagiovanna en Victoria,, en el marco de la fecha 16 de la Liga Profesional 2024, donde el equipo que dirige Julio Vaccari no está en un buen momento y busca recuperarse, mientras que el Matador quiere hacerse fuerte de local.

El equipo del conurbano bonaerense había levantado su nivel goleando a Unión de Santa Fe por 5 a 1 y a Huracán de Parque Patricios por 2 a 0, pero luego de esos dos encuentros no pudo volver a tener ese desempeño. Luego de esos dos partidos no pudo volver a sumar a tres, empatando 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata y luego cayendo ante Newell´s Old Boys de Rosario por 1 a 0 en Rosario. Esto le hizo caer hasta el 22º lugar con 17 unidades.

La lista de citados por Sebastián Domínguez para enfrentar a Independiente, por la fecha 16 de la Liga Profesional.



Parte médico



Valentín Moreno, Leonel Miranda y Eric Ramírez recibieron el alta médica.



Angelo Marchese y Nahuel Banegas se encuentran en la etapa…

Del otro lado, el Rojo viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Vélez Sarsfield por 1 a 0 en cancha de Lanús. Y por el torneo local no gana hace tres encuentros, donde cosechó tres empates, frente a River Plate 0 a 0, con Belgrano en Córdoba 1 a 1 y en la última fecha ante Argentinos Juniors por 0 a 0. Esto le hace estar en el puesto 19º con 18 unidades.

Convocados para visitar a Tigre por la 16ta fecha de la Liga Profesional.

Probables Formaciones

Tigre: Sosa, Ortega, Leizza, Paz, Garay; González, Agustín Cardozo, Blas Armoa, Gonzalo Maroni, Galván y Florián Monzón. DT: Sebastián Domínguez.

Independiente: Rey; Loyola, Lomónaco, Laso o Pellegrino, Sporle; Marcone, Martínez, González; Montiel, López y Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Hora de Inicio: 18.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Héctor Paletta

Estadio: José Dellagiovanna