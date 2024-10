Boca presentó a Fernando Gago como nuevo director técnico

La novela llegó a su fin. Fernando Gago se desvinculó de Chivas de Guadalajara y firmó su contrato con Boca Juniors. El llamado del Consejo de Fútbol le movió el piso a un ex futbolista que se retiró prematuramente producto de una gran cantidad de lesiones y lo llevó a romper su vínculo con el club mexicano para retornar al equipo de sus amores, esta vez como estratega. A la espera de su debut, el sábado 19 de octubre contra Tigre en Victoria por la Liga Profesional, los hinchas ya empiezan a imaginarse cómo será su equipo.

Luego se su primera práctica aseveró que “es el desafío más grande de mi carrera”, le comentó a los jugadores. El presidente de la entidad Juan Román Riquelme hizo la presentación. Remarcó que "está llena la sala hoy. Eso es especial para nosotros. Los bosteros estamos todos muy contentos. Siempre que vuelve alguien de la casa nos pone muy felices",

uD83DuDDE3?" Fernando sabe que esta es su casa estamos muy contentos de tenerlo acá" Juan Román Riquelme le da la bienvenida a Fernando Gago en su presentación como técnico de Boca ?? pic.twitter.com/Z4Mt9edlUL — Luis Fregossi (@LuisFregossi) October 14, 2024

El flamante entrenador aclaró "son muchas sensaciones. Tengo muchos recuerdos de situaciones vividas, que me hicieron crecer como persona y como jugador. Hoy estoy en otro lugar. Creo que llego en un buen momento para hacer cosas importantes. Desde que llegué siempre quise jugar en el club en el que mi formé. Después tomé una nueva carrera y quiero que los jugadores entiendan que están en el mejor club. Uno cambia constantemente, porque uno va creciendo y aprendiendo. Eso es algo que te da el tiempo. Mi idea es tratar de bajar lo conceptual en el menor tiempo posible. Ya hay partidos y queremos trasladarle a los chicos cómo queremos jugar".

"VOY A INTENTAR DAR LO MEJOR DE MÍ." Gago cumple su sueño de volver a Boca.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/W2CfCC5Ta4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2024

Luego agregó que "queremos ser protagonistas, con mucho peso ofensivo. Confío en que jugando en el arco rival, es cuando más tendremos posibilidades de ganar. El jugador se siente cómodo con la pelota, y también vamos a proponer mucha posesión" y agregó que "el primer contacto con el plantel, fue una charla fue privada con los jugadores. Lo que hablé adentro, queda ahí. Con el correr de los días nos iremos conociendo. En mi tiempo acá he vivido cosas buenas y malas. Conozco muy bien al club".

Más adelante sostuvo que "Las instalaciones son impresionantes. Hay una gran estructura de entrenamiento que influye en fomentar el sentido de pertenencia a los juveniles. La situación de volver a La Bombonera la sentí muchas veces, no sé lo que pasará. Hablé grupalmente con todos. Las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan para los referentes es que entrenen todos a la par. Acá nadie va a jugar por el nombre. El que entrene al máximo y de todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo".

"El que este bien va a jugar independientemente de su nombre. El que entrene al máximo va a jugar"



Fernando Gago pic.twitter.com/FyhigwlxUG — Nico Ambrogi ?? 74 ?? (@Nicoambrogi) October 14, 2024

En la conferencia de prensa manifestó que "el sueño siempre estaba en dirigir a Boca. Hay veces que los sueños no se cumplen y otras veces se dan en el corto o mediano plazo. Me siento en un momento personal muy bueno y creo que llegó en el momento justo. Los equipos que Boca salió campeón en Copa Libertadores, a nivel nacional o a nivel mundial, lo lograron porque jugaban bien. Y nosotros queremos jugar bien. Yo tengo una idea y la trato de llevar a los entrenamientos y a los partidos. Hay algo que es innegociable: hay que correr y jugar".

Sobre el presidente del Xeneize dijo que "se habló durante tres o cuatro semanas, pero yo recibí la llamada hace cuatro días. Se habló durante demasiado tiempo, pero tengo el registro de la llamadas. El que me quiera creer, me creerá. Tomé la decisión que creía lo mejor para mí. Fue muy fácil. He leído y escuchado que muchos no me creían, pero el primer contacto fue el martes pasado. Al hincha le quiero agradecer el cariño y pedirle que acompañe, porque vamos a intentar competir siempre".

Finalmente habló de posibles refuerzos y de la competencia argentina "todavía no hablé con nadie. El balance se hará cuando termine la temporada. Se dieron muchos nombres, pero no es momento de hablar por respeto a mis jugadores. Hoy los mejores los tengo acá adentro. Hoy no me interesa hablar con nadie. Cada fútbol tiene sus formas diferentes. En cada país se juega distinto. Cuando uno entrena, va mejorando situaciones como jugador. Creo que en Argentina el campeonato es muy competitivo. Hay que buscar esa intensidad para tener el mejor rendimiento".