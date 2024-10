Mirá el hattrick de Lionel Messi contra Bolivia en su regreso al país

Lionel Messi volvió en modo Messi al país con la selección Argentina, en el 6 a 0 sobre Bolivia con tres golazos y dos asistencias. Es que el capitán no jugaba en suelo argentino desde aquella derrota en La Bombonera ante Uruguay, en noviembre de 2023, y volvió al Monumental con el pie caliente.

Messi, de 37 años de edad, y en su segundo partido con la Scaloneta tras la lesión en la final de la Copa América, fue el más incisivo de todos este martes. Fue el que más faltas recibió y el que más pateó al arco hasta que uno de ellos terminó en un golazo que comenzó con la recuperación de Lautaro Martínez.

Este no fue un gol más en lo estadístico para Messi, ya que con este llegó a los 110 con la albiceleste, y se convirtió en el segundo máximo goleador de selecciones en la historia. Con estos 110 (terminaron siendo 112) superó al iraní Ali Daei, que parecía insuperable diez años atrás. Ahora, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi miran a todos desde arriba en este rubro.

Lionel Messi volvió a Argentina con un primer tiempo ante Bolivia tope de gama: golazo y asistencia para cada '9'.

No contento con su desempeño, el capitán tuvo dos tiros libres en el borde del área que pudieron haberse transformado tranquilamente en otro: en uno de ellos, el pobre arquero Guillermo Viscarra la tapó, a costa de estrellar su rostro contra el poste.

Messi cerró el debate: juntos con Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Después de romper la sequía en Eliminatorias, ya que no convertía desde la fecha 4 (doblete en el 0-2 ante Perú), Messi parece haber tomado nota del debate futbolístico (de los pocos que tiene hoy la Scaloneta) respecto a si Julián Álvarez y Lautaro Martínez pueden jugar juntos: pues sí.

Recuperación del Toro para el 1-0 del capitán argentino, y tras un gran pase de Julián Álvarez, Messi se fue solo para poner el segundo y devolvió gentilezas: con cara externa, dejó con el arco vacío a Lautaro que puso el 2-0.

El paseo continuó con una pelota parada que, sobre el final del primer tiempo, Messi puso con una precisión notable para que Julián Álvarez trabaje el espacio, controle la pelota y le pegue de pique al piso para superar por tercera vez el arco boliviano.

Lionel Messi metió su segundo y tercero de la noche en los últimos minutos

El segundo tiempo parecía demás en el estadio Monumental, al menos en términos competitivos, ya que hubo un solo equipo en la cancha. El 4-0 llegó con la escuadra que formó el pase largo de Enzo Fernández, centro de Nahuel Molina y definición de Thiago Almada, todo de primera.

Sin embargo, Messi no parecía satisfecho y de terminó despachando con otros dos golazos. El quinto gol, el astro argentino recibió en la medialuna, amagó a rematar con la zurda y salió con la derecha, cruzando su tiro.

El sexto gol fue en una combinación con Nico Paz, el juvenil ex Real Madrid y que el rosarino clavó al palo derecho: "Un chico muy joven que tiene un talento increíble", dijo Messi sobre el joven que juega en el Como de Italia, que dirige Cesc Fabregas (exjugador español y amigo del 10).

Qué dijo Lionel Messi tras la goleada a Bolivia

"Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente. Cómo gritan mi nombre, todo. El momento que venimos pasando ya hace años, creo que disfrutamos todo y nos encanta estar acá, jugar en Argentina. Felices por todo eso y por el triunfo también", dijo Messi tras el partido.

Sobre su eventual retiro de la selección Argentina, Messi dijo: "No me puse ni fecha ni plazos, solo disfrutar de todo esto. Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos. Me queda terminar este año en Miami y empezar haciendo una buena pretemporada. Me cuidé demás para la Copa América", reconoció el capitán.