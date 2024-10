Lanús e Independiente en un mano a mano por clasificar a las copas

Otro de los duelos importantes del día en la Liga Profesional será entre Lanús e Independiente, desde las 19.15hs en La Fortaleza. El Rojo quiere seguir por la senda de la victoria para mantener viva su ilusión internacional, para lo que debe seguir escalando puestos en la tabla anual, mientras que el Granate, que tendrá Copa Sudamericana entre semana, quiere mejorar su floja campaña en el certamen para no perderse de clasificar en 2025 a esta competencia. El árbitro del encuentro será Andrés Merlos.

Independiente viene de vencer a Deportivo Riestra por 3-1 en el Libertadores de América, tres puntos que le pusieron fin a una racha de cinco partidos (cuatro empates y una derrota) sin ganar. Ahora, el conjunto de Julio Vaccari quiere seguir alimentando el sueño de clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene: por ahora está 12° en la tabla anual, con los mismos puntos que Instituto (último clasificado), quedando afuera por peor diferencia de gol.

A pesar de la victoria ante Riestra, el clima con el que Independiente llega al duelo no es el ideal: Joaquín Laso no concentrará por decisión de la CD luego de hacer público el conflicto que el club tiene con su representante, en tanto que el volante Álex Luna fue "reprendido" por ciertas actitudes que no gustaron dentro del plantel y tampoco será considerado. Además, Damián Pérez se pierde el encuentro por llegar a cinco amonestaciones.

? CAMBIOS EN INDEPENDIENTE PARA ENFRENTAR A LANÚS



Las novedades en el Rojo, en la previa de su visita al Granate en la #LigaProfesional.



uD83DuDCFA No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/DKIUVRLrhi — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 18, 2024

Lanús, por su parte, viene de capa caída a nivel nacional. Si bien la atención está puesta en las semifinales de Copa Sudamericana, donde enfrentará a Cruzeiro en Belo Horizonte el miércoles que viene, los dirigidos por Ricardo Zielinski acarrean una seguidilla preocupante en la Liga Profesional, que por ahora los deja afuera de la clasificación a competencias internacionales. Son ya seis los partidos sin ganar del Grana, con cuatro igualdades y dos caídas. Antes del parate por Eliminatorias, perdió sobre el final 2-1 contra Newell’s, en Rosario.

Posibles Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lucas Irusta, Julio Soler; Luciano Boggio, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio; Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino, Adrián Spörle; Felipe Loyola o David Martínez, Iván Marcone, Federico Mancuello; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia.

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Ciudad de Lanús