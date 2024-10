River, sin Acuña: el neuquino se lesionó en el calentamiento

La noche de hoy es una de las más importantes en el último tiempo para River, que afronta la escala previa a llegar a una nuevamente a una final de la Copa Libertadores, con el plus que este año se disputará en el estadio Monumental. La cita será a ante el Atlético Mineiro de Gabriel Milito en el Arena MRV de Belo Horizonte, en lo que promete ser una serie con todos los condimentos. La noticia de último momento fue la lesión en el calentamiento de Marcos Acuña, que no jugará el partido y será reemplazado por Enzo Díaz.

El partido será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1, Radio Urbana 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Los dos equipos ya tienen formaciones confirmadas. Como se esperaba, Marcelo Gallardo optará por una línea de cinco para contrarrestar el esquema de los brasileños dirigidos por Gabriel Milito. El que ingresa al once es Leandro González Pires en lugar de Maximiliano Meza con el objetivo de reforzar la defensa y darle un poco más de vuelo a los laterales, que harán de carrileros esta noche. Otro de los cambios del Muñeco es la inclusión de Nicolás Fonseca en lugar de Matías Kranevitter. No obstante, apareció un inconveniente de última hora: Acuña tampoco integrará el once y será reemplazado por Enzo Díaz.

uD83DuDD01 Cambio en la formación inicial de River: Enzo Diaz reemplaza a Marcos Acuña (tendinitis en isquiotibial izquierdo). https://t.co/lBJqc2Iopt — River Plate (@RiverPlate) October 23, 2024

Formaciones

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera, Guilherme Arana; Hulk, Deyverson y Paulinho.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Nacho Fernández; Borja y Colidio

Estadio: Arena MRV

Árbitro: Gustavo Tejera

River, con el apoyo de su gente ante una multitud

Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegaron a tierras brasileñas ayer, donde fueron recibidos por algunos de los 4 mil riverplatenses que agotaron la cantidad de entradas que Atlético Mineiro entregó e irán haciéndose presentes con el correr de las horas. Del otro lado espera un clima hostil, con los aficionados del Galo que se harán sentir en un estadio con capacidad para 45.000 hinchas.