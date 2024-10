Boca-Gimnasia, demorado por incidentes

En busca de mitigar su flojo 2024, Boca enfrentará a Gimnasia La Plata esta noche por los cuartos de final de la Copa Argentina, en una llave que tiene a Vélez como el futuro rival en semis. El partido se juega en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario con transmisión de TyC Sports. Por ahora, el Xeneize está ganando 1-0 con un tanto de Aaron Anselmino. El segundo tiempo todavía no arrancó por incidentes entre las parcialidades.

El comienzo del segundo tiempo está demorado por incidentes entre las dos hinchadas. El tumulto comenzó cuando hinchas de Boca arrojaron butacas desde la platea alta a hinchas de Gimnasia, que quisieron meterse en la platea para responder. Todo esto escaló cuando La Doce se cruzó desde la popular para enfrentarse con los simpatizantes del Lobo. En el medio, la policía tiró gases y balas de goma. Juan Román Riquelme, cuyo palco estaba del lado de los disturbios, se metió a frenar el conflicto, escoltado luego por Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado.

Boca le gana a Gimnasia en Rosario

INCIDENTES ANTES DEL ARRANQUE - El comienzo del segundo tiempo está demorado por incidentes entre las dos hinchadas. Todo comenzó cuando hinchas de Boca arrojaron butacas desde la platea alta a los hinchas de Gimnasia, que empezaron a contestar. Todo esto escaló cuando La Doce se cruzó desde la popular para enfrentarse con los simpatizantes del Lobo. Hubo intervención de la policía, que tiró gases y balas de goma.

TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO - Se fueron los primeros 45 minutos en Rosario. Boca está ganando 1-0 ante Gimnasia con el tanto de Anselmino en una primera mitad con muchos ataques directos de los dos lados, contexto en el que el Xeneize estuvo más certero y por ahora consigue el boleto a semis.

PT 34' ¡Ledesma salva a Gimnasia! - Después de un tiempo, llega una nueva ocasión para Boca. El arquero del Lobo salvó a su equipo en dos oportunidades, primero ante Exequiel Zeballos tras un centro pinchado y luego conteniendo abajo otro intento del extremo boquense.

PT 18' Tiro libre de Cavani - El uruguayo probó de pelota parada y su disparo pegó en el lateral de la red.

PT 14' La primera del Lobo - Avisa el conjunto platense con un cabezazo de Rodrigo Castillo. El arquero Leandro Brey no tuvo problemas y lo contuvo con facilidad.

PT 9' GOL DE BOCA - El Xeneize se pone arriba gracias al testazo de Aaron Anselmino, que se elevó más que todos ante el centro de Luis Advíncula y puso el 1-0.



EMPEZÓ EL PARTIDO - Ya juegan Boca y Gimnasia (LP) en el Coloso Marcelo Bielsa por el pase a semis de Copa Argentina.

Formaciones

Boca Juniors: Brey; Advíncula, Anselmino, Rojo, Blanco; Miramón, Belmonte; Aguirre, Zeballos, Merentiel y Cavani. DT: Fernando Gago.

Gimnasia de La Plata: Ledesma; Morales, Pintado, Enzo Martínez, Gallo; Augusto Max, Martín Fernández, Pata Castro; Briasco, Abaldo y Castillo. DT: Marcelo Méndez.-

Los once de Gago ante Gimnasia

Para el encuentro de esta noche ante el Lobo, la novedad saliente es la ya mencionada elección de Brey por sobre Romero, que no tuvo una buena actuación ante Tigre y ocupará el banco de suplentes. Otra de las decisiones que el DT tiene que tomar es sobre Cristian Medina, que hoy le solicitó no jugar en disconformidad por no ser vendido al Fenerbahçe turco. De esta manera, se quedará finalmente en el banco (pidió disculpas y quiso estar) y Tomás Belmonte ingresara en lugar del volante para acompañar a Ignacio Miramón en el medio.

Esta modificación retocara también el esquema, saliendo del 4-3-3 plasmado ante Tigre y optando por un 4-4-2 (casi 4-2-4) ofensivo con Brian Aguirre y finalmente Exequiel Zeballos en lugar de Kevin Zenón por las bandas y la vuelta del uruguayo Miguel Merentiel a la posición de punta definido, haciendo dupla con su compatriota Edinson Cavani. De esta manera, el once es con Brey; Advíncula, Anselmino, Rojo, Blanco; Belmonte, Miramón; Aguirre, Zeballos, Merentiel y Cavani.