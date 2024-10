Goles, show y provocaciones:así fue la noche soñada de Deyverson ante River

En la noche brasileña, Atlético Mineiro goleó a River y logró reducirlo a la mínima expresión en el duelo de ida de Copa Libertadores, con la enorme actuación de Deyverson como bandera. El '9' del Galo se lució ante el Millonario con dos goles y una asistencia en el 3-0 de su equipo en el MRV Arena, pero además dejó otras cosas: jugó para la gente, como acostumbra, dejó algún lujo y también algún cruce con los jugadores del equipo argentino.

Ya desde el principio avisó con un tanto que no le concedieron por offside. No obstante, no se rindió y a los 22 minutos decretó el 1-0 con una definición de antología ante la salida de Franco Armani. Luego de ese primer tanto, el delantero empezó a jugar un poco con la gente y regaló un amague muy particular ante Nacho Fernández antes de ejecutar un tiro libre, lo que provocó la euforia del público local.

¡OLE! ¡¡DEYVERSON SE DIVIERTE ANTE RIVER!!



uD83DuDCFA Mirá las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/SVvtl545Go — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2024

En la segunda mitad, Deyverson finalizó lo que había empezado. Tras una gran jugada colectiva del Galo, el '9' metió una diagonal perfecta y sacó un latigazo al segundo palo que fue imposible para Armani, un tanto que empezaba a asegurar la victoria para los de Belo Horizonte.

¡¡DOBLETE DE DEYVERSON PARA MINEIRO 2-0 RIVER EN BRASIL!!



uD83DuDCFA Mirá las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/QGpoKoVsE1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2024

Minutos después, iba a cerrar su gran actuación personal con una asistencia. Agarró dormida a la defensa de River, recibió de un saque lateral y encontró a Paulinho, que con ayuda de un desvío puso el 3-0 que fue definitivo. Eso no fue suficiente para un jugador conocido por convivir con el roce con el rival y alguna provocación. En esta, le gritó el gol a Adam Bareiro, y ante el reclamo del paraguayo, simuló un golpe, calentando el duelo más de la cuenta.

DEYVERSON LE GRITÓ A BAREIRO TRAS EL 3-0 DE MINEIRO.



uD83DuDCFA Mirá las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/dLPWu81TP5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2024

Deyverson ya conoce lo que es ganar una Copa Libertadores cuando lo hizo en 2021 con Palmeiras, pero buscará repetir ahora con Atlético Mineiro tres años después. Por ahora, fue muy importante para que su equipo, al que llegó a medidados de este 2024, se lleve la primera parte de la serie ante River.