Con Acuña en la lista, River dio los concentrados para la revancha ante Atlético Mineiro

A solamente un día del partido de vuelta por las semifinales de Copa Libertadores, se confirmó la lista de concentrados de River, con Marcos Acuña entre los citados. El neuquino, que hoy cumple 33 años, no participó de la ida ante Atlético Mineiro por una molestia en el isquiotibial izquierdo sufrida en los movimientos precompetitivos. Luego de una semana donde trabajó en la recuperación de esta lesión y llegará con lo justo, el Huevo fue incluido por Marcelo Gallardo entre los 25 concentrados.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para la revancha frente a Atlético Mineiro en casa uD83DuDCAA?

El diagnóstico que los médicos del Millonario dieron sobre Acuña fue una tendinitis en el isquiotibial izquierdo. A seis días de lo sucedido, el lateral de la Selección Argentina mostró una evolución favorable, pese a que aún no tiene el alta. Eso, sumado al claro mensaje al cuerpo técnico de no querer perderse el partido ante Mineiro por nada del mundo, decantó en la decisión de que entre dentro de los citados. No obstante, su titularidad no está confirmada puesto que Gallardo esperará hasta último momento para decidir.

El zapaleño considera incluso la posibilidad de inflitrarse para poder jugar. Ayer realizó trabajos con pelota por primera vez desde su lesión y, en una carrera contra el tiempo, hoy continuará trabajando para mejorar un poco más su condición. Tras el entrenamiento el Huevo y el CT hablarán y allí quedará tomada la decisión. De no estar de arranque, quien tomará su lugar será Enzo Díaz.