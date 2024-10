Lanús, por la final ante Cruzeiro en La Fortaleza: hora, TV y posibles formaciones

En busca de la tercera final de Copa Sudamericana en su historia, Lanús recibe a Cruzeiro en La Fortaleza con el objetivo de meterse en el partido cumbre del próximo 23 de noviembre en la Nueva Olla de Paraguay. El encuentro comenzará a las 19hs y será televisado por DSports y ESPN. El que se imponga en la serie avanzará tendrá como rival en la final a Racing o Corinthians, que definen mañana en Avellaneda.

El Granate no llega en su mejor momento al duelo. No sólo por una muy mala racha de 11 partidos sin victorias los dirigidos por Ricardo Zieliski, sino también por la cantidad de lesionados que tienen en el plantel. Raúl Loaiza y Nicolás Morgantini estarán afuera lo que resta de 2024 y el inicio del año que viene, en tanto que Leonardo Jara (mialgia en el isquiotibial), Abel Luciatti (desgarro en el cuádriceps), Nery Domínguez (sobrecarga en el aductor) y Eduardo Salvio (molestia en el gemelo) están con problemas musculares y no llegaron al cotejo.

Por su parte, Cruzeiro viene de perder 3-0 con Athletico Paranaense en el Brasileirao y tampoco tiene un buen presente. El conjunto de Belo Horizonte, que cuenta con los argentinos Lucas Villalba, Lucas Romero, Álvaro Barreal, Lautaro Díaz y Juan Dinenno, tiene como máximo objetivo alzar la Copa Sudamericana para cerrar un año flojo al menos con un título que lo clasifique a la Copa Libertadores de 2025.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7?uD83CuDDE7uD83CuDDF7 ¡Se define en la Fortaleza! uD83CuDFDF? Tras empatar 1-1 la ida, @clublanus recibe a @Cruzeiro por el pase a la final de la CONMEBOL #Sudamericana uD83CuDFC6#LaGranConquista pic.twitter.com/CWtNkpb4Fd — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 30, 2024

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Julio Soler; Luciano Boggio, Gonzalo Pérez, Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Gustavo Bou.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Matheus Henrique, Walace, Gabriel Verón, Matheus Pereira, Álvaro Barreal; Kaio Jorge.

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Estadio: Néstor Díaz Pérez