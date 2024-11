Gol de Paraguay: Alderete, de cabeza, lo da vuelta ante Argentina

En busca de un nuevo triunfo que lo acerque a clasificar al Mundial 2026, la Selección Argentina visita a Paraguay desde las 20.30hs en el Defensores del Chaco por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Por el momento, la albiceleste está perdiendo 2-1 con la Albirroja. El conjunto nacional se adelantó por un gol de Lautaro Martínez, pero el local igualó rápido con un golazo de chilena de Antonio Sanabria y, en el inicio del segundo tiempo, se adelantó a través de un tanto de cabeza de Omar Alderete.

Paraguay 2-1 Argentina: los goles

En un partido que comenzó parejo, la diferencia la hizo una recuperación y posterior gran pase de Enzo Fernández, que encontró por arriba de la defensa a Lautaro. Este controló con la derecha y la cruzó de zurda para establecer el 1-0, que luego de ser revisado por el VAR finalmente fue convalidado.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



12' PT | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 0 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





Sin embargo, el conjunto guaraní no claudicó y consiguió la igualdad tan sólo cinco minutos más tarde. Después de un cabezazo de Gustavo Gómez al travesaño, Gustavo Velázquez recogió una pelota suelta por la derecha, sacó un centro bombeado y Sanabria, con una chilena espectacular, decretó el empate.

¡GOL DE PARAGUAY!



18' PT | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 1 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





Desde el vestuario en el segundo tiempo, el conjunto guaraní puso el 2-1 de pelota quieta. Omar Alderete, que podría haber sido expulsado en el primer tiempo, cabeceó un tiro libre de Diego Gómez y estableció la ventaja para Paraguay.

¡GOL DE PARAGUAY!



1' ST | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 2 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





Argentina está cayendo en Asunción ante Paraguay

ST 22' ¡Lo erró De Paul! - La primera de Argentina fue de contra y el '7' no pudo igualar el partido. Julián Álvarez recibió por izquierda y metió un gran pase al espacio para Rodrigo, que corrió hasta el área y, ante la salida de Roberto Fernández, definió muy por arriba del arco.

Se lo pierde De Paul en lo que era una contra ideal



25' ST | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 2 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





ST 18' Se viene Garnacho: Es el momento del extremo del Manchester United para agitar el ataque. Sale Mac Allister.

ST 10' Argentina no encuentra caminos: No se repone tras el gol el equipo de Scaloni, que no ha podido patear al arco en el segundo tiempo. Por ahora, un Paraguay cerrado limita al elenco albiceleste a una posesión inocua.

ST 1' GOL DE PARAGUAY - Pega de arranque el local. Un centro de Diego Gómez al segundo palo encontró la cabeza de Alderete, que con un testazo al segundo palo puso el 2-1.

¡GOL DE PARAGUAY!



1' ST | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 2 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





ARRANCÓ LA SEGUNDA PARTE - Se viene el segundo tiempo con un cambio en Argentina. Salió Cristian Romero, con alguna molestia, e ingresó en su lugar Leonardo Balerdi.

TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO - Con los futbolistas argentinos muy calientes reclamándole a Daronco, finalmente ambos se retiran a los vestuarios. Argentina lo ganaba con un tanto de muy buena factura, pero sufrió la intensidad de Paraguay durante esos primeros 20 minutos, y el local encontró el empate con un golazo de Sanabria. Tras el 1-1, cada vez que la Scaloneta pudo juntar pases complicó a los guaraníes, pero todavía no pudo generar un remate franco al arco.

Lautaro adelantaba a Argentina, que luego sufrió el empate de Paraguay. (Foto: X @Argentina)

PT 36' Daronco no quiere expulsar: Después de una nueva falta de Omar Alderete contra Messi que cortaba el juego, el árbitro decidió perdonarle la vida al ya amonestado defensor. Todo el banco argentino protesta muy enojado.

Todo Argentina pidió la expulsión de Alderete que ya estaba amonestado ¿Era roja?



36' PT | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 1 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





PT 24' Remate de Messi, desviado: Después de un centro de Nahuel Molina desde la derecha, Lionel Messi la mandó por arriba del travesaño con un remate desde la medialuna.

PT 18' GOL DE PARAGUAY - Iguala rápido el local. Luego de una secuencia donde la Albirroja tuvo un cabezazo de Gustavo Gómez dando en el travesaño, en la segunda jugada Gustavo Velázquez sacó un centro desde la derecha y Antonio Sanabria se inventó un golazo de chilena para que la historia esté igualada en Asunción.

¡GOL DE PARAGUAY!



18' PT | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 1 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





PT 13' Revisa el VAR y... GOL DE ARGENTINA - Finalmente, y tras la revisión del VAR, el juez Daronco dio por válido el gol de Lautaro y Argentina se pone 1-0 arriba.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



12' PT | uD83CuDDF5uD83CuDDFE Paraguay 0 - 1 Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7





PT 11' Gol de Argentina, anulado: Luego del gran pase de Enzo Fernández por arriba de la defensa, Lautaro Martínez convertía pero la acción no fue convalidada.

PT 4' Primera de Argentina: Buena jugada colectiva de la Scaloneta. Julián Álvarez habilitó a Rodrigo De Paul en profundidad, que la puso para la llegada de Alexis Mac Allister. Sin embargo, cuando el de Liverpool mandó el centro atrás nadie pudo llegar a conectarla.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO! - Ya están jugando en el Defensores del Chaco. Argentina visita a Paraguay buscando un triunfo que lo acerque un poco más al Mundial 2026.

Formaciones

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Anderson Daronco

Así llegaban al partido

Con la vuelta de Emiliano Martínez a la titularidad y la baja de la convocatoria de Lisandro Martínez como principales noticias en el once inicial (a Licha lo reemplazará Nicolás Otamendi), el equipo para hoy está prácticamente definido con la única duda de si Scaloni jugará con tres o cuatro volantes. De ser la primera, Argentina saldrá con Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez jugando juntos de arranque por segunda vez consecutiva. Si Scaloni opta por incluir un volante más, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso (otro que retorna a la convocatoria) son los que tienen chances de aparecer.

Luego de la goleada ante Bolivia, Argentina buscará seguir por el camino del triunfo (Foto: X @Argentina)

Del lado de Paraguay, la selección comandada por Gustavo Alfaro tiene en vista algunas modificaciones entre sanciones y cuestiones tácticas: Juan José Cáceres llegó al límite de amarillas y será reemplazado por Gustavo Velázquez, en tanto que otros dos que ingresan son Damián Bobadilla y Antonio Sanabria en lugar de Ramón Sosa e Isidro Pitta.

