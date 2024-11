A qué hora juega Uruguay vs. Colombia en Montevideo: horario, formaciones y TV

Uruguay y Colombia se enfrentan este viernes a las 21, en Montevideo, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, escenario en el que la selección dirigida por Néstor Lorenzo se medirá con la de Marcelo Bielsa –en crisis por la pelea con el plantel–, en un cotejo clave para ambos para seguir prendidos en los puestos de arriba.

Los convocados de Marcelo Bielsa para jugar ante Colombia

uD83DuDCCB uD835uDDDFuD835uDDDCuD835uDDE6uD835uDDE7uD835uDDD4 uD835uDDD7uD835uDDD8 uD835uDDD6uD835uDDE2uD835uDDE1uD835uDDE9uD835uDDE2uD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDD7uD835uDDE2uD835uDDE6



Acá están los futbolistas citados por Marcelo Bielsa para los últimos partidos del año, por Eliminatorias, frente a Colombia y Brasil.



uD83DuDCFA https://t.co/qVMBrYJR1J

uD83CuDF9F? https://t.co/vqqqTqsNYg #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/LhnR6iSx9j — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 12, 2024

Cómo llegan Uruguay y Colombia al duelo por las Eliminatorias Sudamericanas

La Celeste viene de empatar 0 a 0 ante Ecuador y de perder 1 a 0 en la última jugada ante Perú, la única selección que no había ganado hasta el momento. Antes de esos encuentro, había empatado dos consecutivos: primero con Paraguay por 0-0 y, luego, en su visita a Venezuela tampoco pudo pasar de la igualdad sin goles. Esto le hizo dejar de ser el escolta de Argentina y caer al tercer lugar, con 16 puntos.

En Uruguay todo ha sido confusión. Luis Suárez, delantero histórico de los charrúas, destapó un supuesto problema interno entre Bielsa y varios jugadores, lo que causó división: algunos futbolistas callaron, otros desmintieron la versión y otros tantos corroboraron tener problemas con el entrenador, al punto que varios no han vuelto.

En tanto la Sele viene de golear 4-0 a Chile en su último partido. Pese a que perdió su invicto en las Eliminatorias, ya que en la jornada anterior había caído 1-0 ante Bolivia en la altura de la Paz, Colombia se ubica en el segundo lugar con 19 puntos. Tiene cinco triunfos –Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile-, cuatro empates –Chile, Uruguay, Ecuador y Perú- y la mencionada derrota con la Verde.

Conferencia de prensa del argentino Néstor Lorenzo, técnico de Colombia

uD83DuDC40“En Bolivia la pasamos mal, por eso ahora no paramos en el país donde vamos a jugar”



uD83DuDDE3?Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, sobre su concentración en Argentina y no en Uruguay, en la previa del partido por Eliminatorias



uD83DuDCFB#ElVbarCaracol pic.twitter.com/HqTwg6WesT — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 14, 2024

Uruguay vs. Colombia por Eliminatorias 2026: horario, formaciones y TV

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nandez, Mathias Olivera, José María Giménez, Marcelo Saracchi; Federico Valverde, Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Hora de Inicio: 21.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Kévin Ortega (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

AVAR: Jonny Bossio (PER)

Estadio: Centenario, Montevideo