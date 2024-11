San Lorenzo recibe a Racing en el adelanto de la fecha 23 de la Liga Profesional

Se abre el capítulo 23 de la Liga Profesional de Fútbol. En el medio de las Eliminatorias Sudamericanas, se juega una fecha clave en la pelea por el título donde Racing, tercero en el torneo, visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro desde las 17hs, buscando no solo seguir en la pelea, sino llegar con el ánimo alto a la gran final de la Copa Sudamericana.

Con la mente puesta en Cruzeiro, pero sabiendo que los tres puntos lo meten de lleno en la conversación por el título, Racing juega su último cotejo previo a la gran final. En frente estará el renovado San Lorenzo de Miguel Angel Russo, que ganó 7 de los últimos 9 puntos que disputó, y que está en levantada en la Liga Profesional donde está 17ª con 28 unidades.

Por el lado el conjunto de Costas, que no cuenta con Juanfer Quinteros, en la selección de Colombia, será un 11 alternativo considerando que se viene la gran final el próximo fin de semana, y sabiendo además que está a seis del líder Vélez, a falta de cinco fechas para culminar la competencia.

La fecha continuará el lunes con cinco partidos: Banfield vs Tigre, Defensa y Justicia vs Riestra, Platense vs Godoy Cruz, Atlético Tucumán vs Huracán e Instituto ante Argentinos.

San Lorenzo vs. Racing, por la Liga Profesional. Formaciones y datos del partido.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Chila Gómez; Gonzalo Luján, Johan Romaña, Gastón Campi, Elías Báez o Malcom Braida; Santiago Sosa, Eric Remedi; Ezequiel Cerutti, Nahuel Bustos o Iker Muniain, Iván Leguizamón; Alexis Cuello DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Santiago Quirós, Facundo Mura; Bruno Zuculini, Martín Barrios; Johan Carbonero o Agustín Urzi, Maximiliano Salas, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido: