Rafael Nadal cayó ante Van de Zandschulp y podría ser su último encuentro como profesional

Podría ser el último. Nadal cayó ante Van de Zandschulp y depende de una victoria de Alcaraz para que el de hoy no haya sido su último encuentro como profesional. Foto: Diario AS

Arrancó el Final 8 de la Copa Davis, que tendrá el condimento de ser la instancia que Rafael Nadal eligió para su retiro del tenis. El ex número 1 del mundo dirá adiós en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, y podría ser con una derrota. Es que Rafa cayó por 6-4 y 6-4 frente a Botic van de Zandschulp en el primer punto de la serie entre España y Países Bajos. Ahora, Carlos Alcaraz está obligado a vencer a Tallon Griekspoor para mantener las esperanzas ibéricas y que no haya sido el último encuentro en la carrera de su compañero.

Nadal abrió la serie ante un Van de Zandschulp que disputó un partido muy serio y con pocos errores. En un primer set parejo, el neerlandés aprovechó el único resbalón con el servicio de Rafa para efectuar un quiebre clave en el noveno game que le entregó luego el set por 6-4.

Ya en el segundo, el mallorquín no comenzó bien y le volvieron a quebrar el saque, por lo que tuvo que remar ante un rival que estuvo certero (17 tiros ganadores) y condicionó con su servicio. Pese a la pelea que dio, inclusive forzando un quiebre para ponerse 3-4, Rafa no consiguió enderezar el rumbo del partido y dos errores no forzados le costaron un nuevo break que dejó a Van de Zandschulp muy cerca de llevarse el punto, algo que finalmente consiguió con otro 6-4.

El conjunto español, buscará evitar la eliminación en el encuentro que Carlos Alcaraz está disputando ante Tallon Griekspoor. Si el 3° del mundo consigue vencer, la serie entre ibéricos y neerlandeses se definirá en el dobles. El que logre el triunfo se clasificará a las semis, que se disputarán el próximo viernes 22 ante el ganador del duelo entre Canadá y Alemania.

Las sensaciones de Nadal antes del encuentro

En la rueda de prensa previa al cruce de este martes Nadal dijo: “Sé que he hecho todo lo que he podido, ha llegado mi momento y tengo que aceptarlo como tal, sin ningún tipo de drama para irme con la tranquilidad personal de haber hecho siempre ese último esfuerzo que requería la situación”. El ganador de 22 títulos de Grand Slam convive durante un tiempo largo con distintas lesiones, y tras participar en su último Roland Garros y en los Juegos Olímpicos de París, la decisión del retiro fue tomando forma.