Boca va por su tercera victoria seguida de la Liga Profesional

Continuidad para la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. Luego del triunfo de Argentina por Eliminatorias ante Perú, el torneo local se mete de lleno en la definición donde Boca, lejos de la pelea por el título, buscará concretar su tercera victoria consecutiva en el ciclo de Fernando Gago como DT, cuando reciba desde las 21.30hs a Unión de Santa Fe.

Los objetivos están fijados en conseguir un lugar en la siguiente Copa Libertadores, y para eso, el Xeneize debe hacer un gran cierre de torneo o ganar la Copa Argentina. Por lo pronto, ante el Tatengue tendrá un duro examen, ya que el equipo que comanda “Kily” González viene con un buen andar en la Liga.

EL panorama para Fernando Gago no es muy alentador con relación al plantel, ya que cuenta con varias bajas para el duelo de esta noche: Advincula y Sarachi descartado por estar en la sus selecciones, y a ellos sumar las lesiones de Anselmino, Merentiel, Lema, Blondel y Medina.

Es por ello que dispondrá de 4 cambios con relación al triunfo ante Sarmiento en Junín: Marcos Rojo acompañaría a Jorge Nicolás Figal, sumando en los laterales a Lautaro Blanco y Juan Barinaga por los jugadores de selección.

Por el lado de Unión, el conjunto santafesino apunta a meterse en Copa Sudamericana. Está haciendo una buena campaña en la Liga Profesional donde está sexto con 36 y se mantiene con la misma cantidad de puntos que Boca en la general (7mo y 8vo con 56 unidades).

Llega de superar 1-0 a Atlético Tucumán, y tendrá las bajas de Nicolás Orsini y Claudio Corvalán, ambos por lesión. Nicolás Paz y Domina los remplazarán. Su último triunfo de visitante fue en la fecha 19; 2-3 ante Gimnasia en La Plata.

Boca vs. Unión, por la Liga Profesional: Formaciones y datos del partido.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Nicolás Paz, Mateo del Blanco; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira, Simón Rivero; Adrián Balboa y Jerónimo Dómina.

