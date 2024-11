Con Colapinto largando último se corre el Sprint en el GP de Qatar

La carrera sprint de la Fórmula 1 se lleva a cabo este sábado en el Circuito Internacional de Lusail a las 11, luego de que ayer viernes hayan clasificado para la misma. El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una complicada actuación en la qualy y largará último. Por su parte, con Max Verstappen ya coronado campeón, los equipos se disputan el Campeonato de Constructores.

El caso de Colapinto en homenaje a "La Scaloneta" fue furor en redes

Mira ese casco, aura total. uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/062C6RaqGn — Colapinto Info (@Colapinto43) November 29, 2024

El argentino que corre para Williams no tuvo un buen inicio del fin de semana. Primero finalizó en el 19º lugar en la primera práctica libre y luego en la clasificación para la carrera sprint quedó eliminado en la Q1, por lo que largará detrás de todos. "Conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada", reconoció el piloto.

Las declaraciones del bonaerense se hicieron virales

"Estoy muy lejos. Todavía no entiendo bien el porqué. Obviamente que la suspensión y las partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Está costando meter velocidad en las curvas. Hay que seguir trabajando".



uD83DuDDE3?Franco Colapinto uD83CuDDE6uD83CuDDF7, tras la Qualy Sprint del GP de Qatar. pic.twitter.com/llhKNf8iHw — VarskySports (@VarskySports) November 29, 2024

Diseñado principalmente para las carreras de motos, el Circuito Internacional de Lusail, de 5.400 metros, es una pista rápida y fluida, en la que predominan las curvas de velocidad media y alta. Más de un kilómetro de la longitud total de la pista está formado por la recta principal, que ofrece muchas oportunidades de adelantamiento en la curva 1.

En el año 2023 la vuelta más rápida la marcó Max Verstappen (1:24:319), quien también ganó la carrera, mientras que el podio lo completaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Cabe destacar que se corre de noche por las altas temperaturas y se espera que hagan alrededor de 18 grados en pista.