Formación confirmada de River, que repite equipo en su visita a Instituto

Después de un aliviador triunfo en el Monumental ante Banfield, River visita a Instituto desde las 21.30 buscando una nueva victoria que lo acerque al único objetivo que le queda: sumar en la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. De cara al encuentro ante La Gloria, y sabiendo que no contará con Miguel Borja por acumulación de amarillas ni Germán Pezzella por fatiga muscular, el entrenador Marcelo Gallardo repite el mismo once del encuentro anterior.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios a través de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, FM Urbana 99.5 de Cinco Saltos, FM Masters 105 de Cipolletti, junto al equipo del Super Mitre Deportivo.

El Millonario buscará su segunda victoria al hilo con el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Por ahora, está tercero en la tabla anual y está logrando su cometido, pero no puede dormirse de aquí al final del torneo. Enfrente estará Instituto, que no pasa su mejor momento: ganó sólo uno de los últimos siete encuentros y hace tres que no conoce la victoria, pero irá por el golpe como local para no perder la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Gonzalo Requena, Miguel Brizuela, Lucas Rodríguez; Damián Puebla, Nicolás Dubersarsky, Gastón Lodico Damián Batallini; Gregorio Rodríguez e Ignacio Russo.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Meza; Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio.