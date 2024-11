Sin Borja ni Pezzella, River visita a Instituto para seguir levantando: hora, TV y formaciones

Después de un aliviador triunfo en el Monumental ante Banfield, River visita a Instituto desde las 21.30hs buscando una nueva victoria que lo acerque al único objetivo que le queda: sumar en la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. De cara al encuentro ante La Gloria, y sabiendo que no contará con Miguel Borja por acumulación de amarillas ni Germán Pezzella por fatiga muscular, el entrenador Marcelo Gallardo repetiría el mismo once del encuentro anterior.

Luego de sus dos tantos ante Banfield, Pablo Solari mantendrá su lugar junto a Facundo Colidio en la delantera, en tanto que Leandro González Pires seguirá tomando el lugar de Pezzella. En cuanto al mediocampo, Rodrigo Villagra, Santiago Simón y Maximiliano Meza continuarían siendo de la partida, al igual de Claudio Echeverri, que levantó su rendimiento en los últimos partidos.

uD83DuDD1CuD83DuDCC6 Fecha 21, Torneo LPF. pic.twitter.com/InsumoDXKQ — River Plate (@RiverPlate) November 5, 2024

Por el lado de Instituto, el conjunto cordobés no atraviesa su mejor momento ya que hace tres que no gana y sólo tuvo un triunfo en los últimos siete encuentros. No obstante, el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana todavía es una posibilidad: La Gloria se encuentra a cuatro puntos de Boca, el último equipo que hoy estaría ingresando al certamen continental. El entrenador Diego Davobe guarda todavía algunas dudas para el armado del once, pero la certeza es que Nicolás Dubersarsky volverá a la formación tras no ser de la partida ante Racing.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco o Giuliano Cerato, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Nicolás Dubersarsky, Gastón Lodico; Jonás Acevedo o Gregorio Rodríguez, Damián Puebla, Damián Batallini; Facundo Suárez.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Meza; Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio.