Vélez ante Huracán y Talleres frente a Newells, en una definición de película

Vélez Sarsfield recibe a Huracán este domingo, desde las 19.30, por la 27º jornada -última del torneo- de la Liga Profesional 2024. El Estadio José Amalfitani de Liniers será el escenario donde se desarrolle un encuentro con todos los condimentos posibles: desde la definición del actual campeonato hasta una posible especia de revancha por parte del Globo por lo sucedido en el partido decisivo entre ambos en el Clausura 2009, donde el Fortín le arrebató el torneo en Liniers en un partido repleto de polémicas.

En tanto, en el Mario Alberto Kempes del Paraje Chateu Carreras, Talleres de Córdoba quiere ser campeón y para ello recibe a Newell's Old Boys de Rosario. El elenco mediterráneo se encuentra obligado a ganar ante la Lepra rosarina si quiere dar la vuelta, mientras que a su vez debe esperar que Vélez no lo haga ante Huracán en Liniers.

Ambos cotejos serán transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén Capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1, FM Urbana 99.5 de Cinco Saltos, FM Masters 105.5 de Cipolletti y Mitre Patagonia 90.5.

Vélez ante Huracán

Hace 15 años, el Fortín le arrebató el torneo en Liniers en un partido repleto de polémicas. Aquel duelo cumbre consagró al equipo de Ricardo Gareca gracias a un gol de Maximiliano Morález sobre el elenco de Ángel Cappa, quienes habían arribado a la última fecha como líderes absolutos del certamen, con un punto de ventaja sobre su rival, y tan sólo un empate les bastaba para dar la vuelta. Sin embargo, las polémicas decisiones del árbitro Gabriel Brazenas, que aún son discutidas, torcieron el rumbo para los de Parque Patricios, convirtiendo al colegiado en el enemigo número uno de la entidad quemera.

Una década y media después, la situación es similar aunque también tiene sus matices diferenciales. El que arriba como puntero del campeonato es el Vélez de Gustavo Quinteros (48 puntos, +20 de diferencia de gol) y el que tiene el triunfo como única opción para gritar campeón y obtener su tan ansiada revancha es el Huracán de Frank Kudelka (46 puntos).

Qué necesita Vélez para ganar la Liga Profesional 2024

En primer lugar hay que destacar que, si Vélez gana su partido, es casi imposible que se le escape el torneo. Esto se debe a que el conjunto de Liniers tiene +20 de diferencia de gol y Talleres, su escolta, tiene +9. Es decir, el elenco cordobés debería derrotar por más de 11 goles a Newell's (dependiendo por cuánto se imponga el Fortín ante el Globo) para que Vélez no salga campeón en este escenario.

Si el Fortín empata con Huracán, dependerá pura y exclusivamente de Talleres. Si la T gana saldrá campeón, mientras que si empata (vuelve a entrar en juego la diferencia de gol) o pierde se coronará el elenco de Liniers.

Finalmente, en caso de perder con Huracán este domingo, Vélez no tendrá chances de salir campeón debido a que, independientemente del resultado de Talleres, el Globo lo superaría en puntos.

Los convocados por Vélez

Qué necesita Huracán para ganar la Liga Profesional 2024

Huracán está obligado a ganar si quiere quedarse con el título este domingo. En caso de sumar de a tres, superará a Vélez por un punto en la tabla. Sin embargo, no depende de sí mismo. El Globo también necesita que Talleres no derrote a Newell's, ya que en caso de que este empate o pierda ante la Lepra, el equipo de Kudelka se quedará con el torneo por diferencia de gol o por puntos respectivamente. Si Huracán empata con Vélez se quedará sin chances debido a que no podrá superar en puntos a, justamente, el Fortín ni a Talleres. Además, si cae derrotado ocurrirá lo mismo.

Kudelka definió el plantel que irá a Liniers

Probables Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori, Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Christian Ordóñez, Francisco Pizzzini, Claudio Aquino, Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, César Ibáñez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori, William Alarcón; Walter Mazzantti, Ramón Ábila, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora de Inicio: 19.30

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Estadio: José Amalfitani, Liniers

Qué necesita Talleres para ganar la Liga Profesional 2024

Talleres está obligado a ganar para poder quedarse con el campeonato debido a que cualquier otro resultado lo dejará afuera de la pelea. En caso de lograr la victoria, necesitará que Vélez no derrote a Huracán para consagrarse campeón del fútbol argentino. Existe una mínima pero casi imposible posibilidad de que Talleres campeone si tanto el conjunto cordobés y Vélez ganan sus respectivos partidos. En ese caso, la T necesitará superar en diferencia de gol al elenco de Liniers, pero el problema es que este cuenta con +20 y la T tiene +9, por lo que la brecha entre ambos equipos es casi inalcanzable en un solo partido.

Si Talleres empata su partido no podrá gritar campeón debido a que cualquier resultado en Liniers dejará un equipo por delante suyo en la tabla. Lo mismo ocurrirá si el conjunto del Cacique Medina pierde ante la Lepra.

El uruguayo Alexander Medina y la lista de convocados para jugar con La Lepra

Cómo llegan Talleres y Newell's al duelo por Liga Profesional

Motivado por el contexto y su buen resultado en la jornada pasada, Talleres llega entonado al duelo. Venció por 1-0 a Gimnasia en su última presentación, habiendo ganado los recientes 4 encuentros previos, con ocho goles a favor y dos en contra. Así, la T marcha segundo con 48 puntos, misma cantidad que el líder Vélez, pero con menor diferencia de gol.

Por su parte, Newell's viene de perder ante Boca por 0-1 y agigantó su andar irregular: 1 victoria, 2 derrotas y un empate, logrando anotar cuatro tantos y recibiendo seis. La Lepra marcha en la antepenúltima plaza de la tabla de posiciones con 25 unidades, solamente por delante de Sarmiento y Barracas Central.

Sin embargo, el historial entre ambos marca paridad. El conjunto de Córdoba salió victorioso en dos ocasiones, los rosarinos también, mientras que la igualdad entre ambos apareció en una sola ocasión. El último mano a mano fue el 28 de julio, donde sellaron un empate en uno.

En duelo de uruguayos, Soso con varios bajas tiene estos jugadores para decidir formación y suplentes