Vélez-Huracán en un mano a mano por la gloria en el Amalfitani: hora, TV y formaciones

En una auténtica final a todo o nada, Vélez y Huracán se juegan el título de la Liga Profesional desde las 19.30. El Estadio José Amalfitani de Liniers será uno de los dos escenarios donde se lleve a cabo la definición del campeonato. Si el Fortín gana, será el campeón; si el Globo se impone y Talleres, el otro contendiente, no gana, se hará con el título y se tomaría revancha por lo sucedido en el partido decisivo entre ambos en el Clausura 2009, donde el Fortín le arrebató el torneo en Liniers en un encuentro tan recordado como polémico.

Una década y media después, el conjunto de Liniers y el de Parque Patricios vuelven a cruzarse para definir un torneo. Esta vez, la situación algo distinta: el puntero del campeonato es el Vélez (48 puntos, +20 de diferencia de gol) y el que tiene el triunfo como única opción para gritar campeón y obtener su tan ansiada revancha es Huracán. Aquella vez fue el Fortín el que tenía la victoria como único resultado posible para ser campeón, algo que logró ganando 1-0 con un tanto de Maximiliano Moralez en la agonía del partido.

Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori, Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Christian Ordóñez, Maher Carrizo, Claudio Aquino, Francisco Pizzini y Braian Romero.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, César Ibáñez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori, Williams Alarcón; Walter Mazzantti, Ramón Ábila, Rodrigo Cabral.

Hora: 19.30

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: José Amalfitani

Qué necesita Vélez para ganar la Liga Profesional 2024

Si gana su partido, es casi imposible que se le escape el torneo al equipo de Gustavo Quinteros. El Fortín tiene +20 de diferencia de gol y Talleres, su escolta, tiene +9. Es decir, el elenco cordobés debería derrotar por más de 11 goles a Newell's (dependiendo por cuánto se imponga el Fortín ante el Globo) para que el conjunto de Liniers no salga campeón en este escenario.

Si el Fortín empata con Huracán, dependerá pura y exclusivamente de Talleres. Si la 'T' gana saldrá campeón, mientras que si empata (vuelve a entrar en juego la diferencia de gol) o pierde el título se quedará en el José Amalfitani. Finalmente, en caso de perder con el Globo este domingo, no tendrá chances de salir campeón debido a que, independientemente del resultado en Córdoba, su rival de hoy lo superaría en puntos.

Qué necesita Huracán para ganar la Liga Profesional 2024

La respuesta es una sola: ganar este domingo. En caso de sumar de a tres, superará a Vélez por un punto en la tabla. No obstante, no depende de sí mismo para ser campeón. El conjunto quemero también necesita que Talleres no derrote a Newell's: si hay empate en Córdoba, el equipo de Frank Kudelka se quedará con el torneo por diferencia de gol, mientras que con una derrota de la 'T' lo superará en puntos. Eso sí, cualquier resultado que no sea ganar en el Amalfitani hoy lo deja fuera de carrera por el título.