Diego Milito asumió como presidente de Racing Club de Avellaneda

A cuatro días de las elecciones, ayer jueves, en el Centro Deportivo anexo al “Cilindro”, Diego Milito asumió la presidencia de Racing Club de Avellaneda, a la vez que dio a conocer a los integrantes de la nueva Comisión Directiva. El acto se realizó en el mismo sector en el que se llevaron a cabo los comicios, que contó con un récord de votantes que eligieron al ex delantero por 10.267 votos (60,08%) para ser el conductor de la entidad durante los próximos cuatro años. El ex futbolista se impuso ante el candidato opositor, Cristián Devia, que consiguió 6.787 de votos (39,71%).

Antes de la realización de la asunción, Sebastián Saja, flamante Director Deportivo de la institución "albiceleste" le envió una nueva oferta al cuerpo técnico de Gustavo Costas para continuar al frente del plantel profesional en el 2025.

La palabra de Diego Milito, ya como presidente de Racing

"VOY A DEFENDER A #RACING CON MI VIDA"



uD83DuDC49 Diego Milito como nuevo presidente de #Racing. pic.twitter.com/vA3axnY28V — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) December 19, 2024

Cómo quedó integrada la Comisión Directiva

Además de Hernán Lacunza y Martín Ferre, que serán los vicepresidentes, la Comisión Directiva que encabezará Diego Milito está integrada por:

-Kevin Feldman: Mano derecha de Milito en la campaña.

-Leonardo Jakim: Abogado, ex Director de Personas Jurídicas PBA

-Diego Cifarelli: Ex tesorero de Sarmiento de Junín. Presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim).

-Daniel Grobocopatel: Es secretario y fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB). Fue miembro de directorio de AAPRESID.

-Rodolfo Molina: Ex presidente de Racing en la vuelta a la democracia. Referente y presidente de la agrupación Racing Vuelve.

-Camila Crescimbeni: Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2023 representó a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por el partido Propuesta Republicana.

-Tony Muttoni: Referente de la agrupación Racing Cambia.

-Delfina Merino: Ex Leona. Campeona del mundo de hóckey sobre césped. Medallista olímpica. Abogada UBA.

-Diego Raiman: Referente de la Agrupación 19 de Noviembre.

-Diego Bartalotta: Presidente de la agrupación Por y Para Racing. Subsecretario de Economía Social y Popular de Avellaneda.

-Federico Ferioli: Empresario. Miembro del equipo directivo de Econward.

-Fernando Ramírez: Referente de la agrupación Todo por Racing.

-Gustavo Domínguez: Presidente de la Federación Argentina de Marketing. Colaboró en el área de marketing en el mandato de Rodolfo Molina.

-Leandro Leunis: Periodista, locutor y conductor. Hombre de confianza de Diego.

-Leandro Rodríguez Hevia: Referente de Racing Siempre. Fue candidato a presidente. Fundador del Predio Tita Mattiussi. Ex CD durante el mandato de Gastón Cogorno.

-Mariano Cejas: Referente de la agrupación La Acadé y ex Comisión Directiva durante el gobierno de Rodolfo Molina.

Flyers de la nueva comisión directiva de Racing

Cabe mencionar que los cargos de cada uno de estos posibles integrantes de CD, fueron comunicados en la Asamblea de Asunción de Milito, que no contó con la presencia de ningún integrante del plantel profesional, que no fueron invitados para no “interrumpir sus vacaciones".