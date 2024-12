"No me vengan con eso de la pasión" Por qué a Lanata no le gustaba el fútbol

Jorge Lanata, histórico periodista y conductor televisivo, falleció este lunes a los 64 años, y aunque su vida nunca estuvo relacionada al fútbol, reveló de que cuadro era y por qué no le gustaba el deporte.

Durante un editorial en su programa televisivo, a una semana del comienzo del Mundial de Qatar 2022, Lanata detalló que no le gustaba el fútbol porque “es uno de los ejemplos más cínicos del sistema”, y pidió que no le vengan “con esa pelotudez de la pasión”.

“No es un secreto para nadie que a mí no me gusta el fútbol. Les voy a contar por qué. Debe sonar insólito, pero yo creo que el tema empezó con mi abuela. Doña María del Carmen López, mi abuela, era analfabeta”, comenzó en su relato Jorge Lanata.

La dura crítica al fútbol de Lana en 2022 en la previa del Mundial

“Yo me enteré recién a los 12 o 13 años, un sábado a la tarde en la casa de mi tío Dionisio. Ella estaba con un diario en la mano, yo no sé qué dije y mi tío me dijo: ‘La abuela no sabe leer, está mirando las fotos’… Desde esa época que no soporto que se aprovechen de los más indefensos”.

"Les cuento, cuando yo veo un partido de futbol. Veo 22 millonarios que corren y a su alrededor miles de personas que pierden todos los días, pero creen que ganan cuando los millonarios ganan. Y me parece uno de los ejemplos más sínicos del sistema. No me vengan con eso de la pasión, porque sé lo que es la pasión y no creo que nadie me pueda decir que no soy un tipo apasionado”, detalló.

Aunque tiempo después el periodista aseveró que "los festejos del Mundial fueron la mayor movilización de la historia del país”

El pedido de Lanata antes del comienzo del Mundial que coronó Argentina

A días de la cita mundialista de Qatar 2022, el comunicador le hizo un pedido a los argentinos: “En una semana empieza el Mundial y para muchos es importante".