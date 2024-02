Las Decanas van por el golpe histórico en la Copa Federal

Se cierra el cuadro de los octavos de final de la Copa Federal Femenina con la gran presentación de Pacífico, el equipo neuquino se medirá desde las 17hs contra UAI Urquiza en el predio de Ezeiza buscando dar la gran sorpresa ante uno de los principales equipos del fútbol femenino nacional.

Por segunda edición consecutiva, Neuquén volver a tener un equipo femenino en cancha ante los principales elenco de primera división. Desde las 17hs las Decanas se presentarán ante las campeonas de la edición 2021 de la copa, buscando meterse entre las 4 mejores de la competencia que hasta el momento no tuvo sorpresas.

El elenco dirigido por Martín Canales llega con unos amplios palmares ganados en los dos últimos años, donde dominó la escena local y lo confirmó en el Patagónico ganando su plaza para el cuadro final.

Abril Puñi, Micaela Parada, Cecilia Acosta, Nazarena Oporto, Alemán; Martina Monsalve o Carla Isolabella, Jazmín Puñi, Alaniz Ranquehue; Lucía Soto, Juana Boudiou, y Valentina Tosar serían la probable del elenco capitalino para medirse con UAI Urquiza.

El inicio de la competencia no tuvo sorpresas en el día miércoles, Platense superó 6-0 a Cooperativa Textil de Chaco. En cuartos de final se verán las caras ante Boca que pasó sin jugar ya que San Luis FC no se presentó. Por otro lado, Racing e Independiente se verán en la siguiente instancias; La Academia superó a All Boys de Santa Rosa, mientras que las diablas rojas se impusieron a Camioneros de Córdoba.

El jueves tuvo acción desde la mañana, Central superó 3-1 a Santa María de Oro; mientras que River, el último campeón, goleó 7-0 a Deportivo SOMRA; en el mismo horario del cotejo de Pacífico se medirán San Lorenzo a Atlético Tucumán.