Vinicius bancó al Huevo Acuña tras el ataque racista que sufrió en España

Marcos "Huevo" Acuña sufrió un ataque racista ayer, mientras jugaba para el Sevilla FC como visitante frente al Getafe. El árbitro del partido debió suspender el encuentro durante varios minutos ya que un sector de la tribuna no paraba de gritarle "mono" entre otros cánticos xenófobos hacia él y a su DT.

El hecho sucedió en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la liga española en que el equipo del neuquino y campeón del mundo venció 1 a 0 al Getafe con gol de Sergio Ramos a los 5' del PT. Cerca de los 69' de partido, varios sectores de la tribuna comenzaron a cantar y a gritarle "mono" al argentino, quien notificó al árbitro y éste decidió suspender el partido hasta que se detuvieran: su DT Quique Sánchez Flores, también fue agredido por la parcialidad oriunda de la Comunidad de Madrid.

Después de unos minutos, y con el propio capitán del Getafe pidiendo un poco de cordura a sus seguidores, el partido finalmente se completó. Tras el mismo, el Sevilla emitió un fuerte comunicado sobre lo sucedido con el lateral izquierdo de la Selección Argentina: “El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el partido ante Getafe”, publicaron en X (ex Twitter).

No le quito una coma a lo que dice Quique Sánchez Flores tras los insultos racistas que han recibido él y Acuña en el Getafe - Sevilla.



Hay que erradicar el racismo de los campos y de la sociedad uD83DuDC47 pic.twitter.com/Kguh9klVCK — Diego uD83CuDF3F (@DiegoRBCA) March 30, 2024

Qué dijo Vinicius Jr. sobre el ataque racista al Huevo Acuña

La estrella del Real Madrid y la selección de Brasil, Vinicius Jr. se hizo eco de la situación que vivió el argentino y su cuerpo técnico y salió en defensa del Huevo también desde sus redes sociales. El picante delantero ha sido víctima en carne propia en varias oportunidades de actos de racismo, repudiables de principio a fin, aunque aún haya gente como el exarquero José Luis Félix Chilavert aludiendo que Vini es "el primero que insulta y ataca a los rivales", como si una cosa permitiera la otra.

En concreto, Vinicius condenó la actitud de los hinchas del Getafe y lamentó que en un fin de semana en el que no jugará, ya hubo "tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado". En esa línea, envió todo su "apoyo a Acuña y que su valentía inspire a los demás", pidiendo que los racistas sean "expuestos" y que los partidos no continúen "con ellos en la grada".

“Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen”, cerró.

Durante la fecha FIFA, Vinicius se quebró en la conferencia de prensa previa al partido entre Brasil y España en donde afirmó que cada día tiene menos ganas de jugar: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.