Cipolletti igualó ante Olimpo en su debut en La Visera

En un partido con un leve predominio para el equipo local, Cipolletti y Olimpo de Bahía Blanca empataron 0 a 0 en el marco de la segunda fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A 2024 que tuvo por escenario a La Visera.

El conjunto albinegro fue superior a lo largo del tiempo jugado, pero no pudo concretar en la valla rival, y parece ser una preocupación, ya que en dos partidos jugados no ha marcado goles en el campeonato. Pese al dominio y la tenencia de pelota, los visitantes crearon varias situaciones de riesgo que no pudieron concretar.

Quedó para el hincha, socio y simpatizante, que en bueno número se llegó al estadio, una buena sensación, mejoró la pálida imagen que había demostrado en el arranque del certamen ante Kimberley en Mar del Plata donde cayó por 2 a 0.

Pese a no tener una buena tarde, Olimpo volvió a demostrar que será candidato a pelear por los puestos de privilegio en un grupo que en las dos primeras jornadas dejó que habrá paridad.

En el segundo tiempo Leandro Wagner tuvo la más clara, con un remate/centro desde posición alejada que devolvió el travesaño, antes y después se desnivelar el marcador, pero los dos arqueros y la falta de puntería y claridad, determinó que no ocurriera.

Cipolletti deberá afrontar dos compromisos consecutivos como visitante en las fechas venideras, el fin de semana próximo (sábado o domingo) visitará a Sansinena de General Daniel Cerri en el marco de la tercera fecha, en la cuarta tampoco oficiará de local y viajará a Rincón de los Sauces para medirse con Deportivo Rincón en día a confirmarse.

El resto de los partidos

El sábado en Bahía Blanca, Villa Mitre superó a Sansinena por 3 a 2, y hubo empates en Tandil y Rincón de los Sauces. Ramón Santamarina igualó ante Germinal de Rawson 1 a 1 y Deportivo Rincón y Kimberley de Mar del Plata no pudieron quebrar el cero.

En domingo Círculo Deportivo Nicanor Otamendi obtuvo sus primeros tres puntos del torneo al superar a Sol de Mayo de Viedma por 2 a 0.