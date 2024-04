¡Se enojó! La reacción de Mbappé al ser reemplazado por Luis Enrique

Este fin de semana se escribió una nueva página de la conflictiva historia entre PSG y su gran figura, Kylian Mbappé, en lo que son los últimos meses del crack francés en el club antes de irse (a falta de confirmación oficial) al Real Madrid. Nuevamente el entrenador Luis Enrique decidió reemplazar al delantero en el segundo tiempo. Esta vez, en el clásico francés que PSG ganaba sólo 1-0 ante Olympique de Marsella con media hora por delante, lo que generó una reacción negativa de Kiki...

Mbappé fue reemplazado a los 64 minutos del encuentro por Gonçalo Ramos, quien posteriormente marcaría el 2-0 definitivo del duelo, pero las miradas se quedaron con el atacante de la selección francesa, que salió con una clara cara de fastidio y haciendo un gesto desaprobatorio. Es la octava vez en los últimos nueve encuentros en todas las competencias que el atacante de 25 años no completa los 90 minutos del partido.

Ante la pregunta sobre el malestar de su estrella al salir de la cancha, Luis Enrique contestó con cierto fastidio: "Son siempre las mismas preguntas, es tan aburrido... Soy el técnico y el que toma las decisiones. Voy a hacer lo que crea que es mejor para el PSG y así va a ser hasta el último día", fue la reacción del español ante la consulta post partido.

Mbappé solo ha disputado 90' en uno de los últimos siete partidos de la Ligue 1. Hoy, ante el OM, en el Clásico del fútbol francés, Luis Enrique le cambió en el segundo tiempo. Esta fue la reacción del delantero francés. pic.twitter.com/0oK6AZWb54 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 31, 2024

En el campo, PSG no tuvo mayor problema ya que se impuso por 2-0 con tantos de Vitinha y Ramos, triunfo que le permitió seguir liderando la Ligue 1, trofeo al que se encamina por tercera vez consecutiva y que sólo no ganó dos veces en los últimos once años. No obstante, y con la ida del duelo de Champions League ante Barcelona tan cerca, las versiones de la prensa francesa sobre la tensión entre Mbappé y Luis Enrique se acrecentaron.