Estudiantes lo dio vuelta ante The Strongest

Cetré salvó la noche en La Plata. El colombiano marcó el agónico 2-1 con el que Estudiantes logró vencer a The Strongest luego de ir perdiendo desde el comienzo. Foto: X @EdelpOficial

No fue ni por asomo la noche más cómoda de Copa Libertadores para Estudiantes, que tuvo que pelear hasta el final para lograr su primera victoria en el certamen. The Strongest llegó al Estadio Uno dispuesto a dar pelea y, a pesar de tener un hombre de menos desde los siete minutos, casi logra llevarse un punto para Bolivia.

Como fue mencionado, el duelo comenzó complicado para el Tigre debido a la temprana expulsión del camerunés Marc Enoumba, quien a los siete minutos cortó a Javier Correa cuando se iba de cara al arco y se ganó la roja. Sin embargo, The Strongest no se amedrentó: primero anunció con un cabezazó de Enrique Triverio al travesaño y luego sorprendió a todos los presentes a los 21 minutos cuando el mismo Triverio aprovechó una duda de la defensa, tomó un balón en la medialuna y sacó un tiro de zurda que se metió en el segundo palo de Matías Mansilla.

A partir de ese momento, un Estudiantes nervioso pero ya consciente de que tenía que cambiar las cosas empezó a tomar las riendas del partido. El entrenador Eduardo Domínguez tiró pronto toda la carne al asador (Guido Carrillo y Pablo Piatti no tardaron en salir del banco) y el Pincha empezó a hacer lucir al arquero Guillermo Vizcarra en el complemento, que intervino ante Carrillo y Tiago Palacios.

No obstante, a los 20 del segundo tiempo el local pudo por fin romper el cero. Un gran centro cruzado de Edwuin Cetré encontró a Carrillo, que no impactó del todo bien la pelota pero esta igual se metió lentamente en el arco de Vizcarra. No iba a ser lo único del colombiano, porque faltando diez para el final fue protagonista de la acción que inclinó el cotejo en favor del Pincha. Esta vez invirtieron roles, Carrillo la pasó a la derecha y Cetré sacó un zapatazo rasante que se clavó en el segundo palo del arquero.

Fue final en La Plata y la casa quedó en orden. En un duelo que se le complicó más de la cuenta, Estudiantes terminó festejando gracias a la inspiración individual de un Cetré en gran momento que le otorga su primera victoria en esta Copa Libertadores. El próximo compromiso del Pincha será de local ante un comprometido Gremio que perdió los dos partidos que disputó.

Argentinos, sorprendido en La Paternal

Luego de un inicio sólido ante en Paraguay ganando ante Nacional, el Bicho protagonizó la nota negativa de la jornada perdiendo 0-3 contra Racing (U) en el Diego Armando Maradona. A pesar de ser superior al comienzo, el cuadro uruguayo pegó sobre el final del primer tiempo y, desde ahí construyó su victoria. Un argentino, paradójicamente, iba a amargar al local: Tomás Verón Lupi, con pasado en Sacachispas en la Primera C y la B Metro, tuvo una noche soñada anotando los dos primeros goles del Cervecero.

El primer grito llegó con una acción preparada que fue bendecida por la suerte. En un tiro libre, Jonathan Urretavizcaya se la pasó a Verón Lupi en la medialuna y éste sacó un remate que, desvío mediante, se transformó en el 1-0. Nada de afortunado tendría el 2-0: el atacante argentino capturó una pelota en el medio para sacar luego un gran derechazo desde 25 metros que dejó sin ninguna chance a Diego Rodríguez.

Aquel gran inicio del segundo tiempo lo completó Urretavizcaya, que aprovechó una mala salida rival y sacó un remate espectacular que fue derecho al ángulo, decretando el 3-0 final a los 8 minutos del segundo tiempo. Un golpe tan duro como inesperado para Argentinos, que en dos semanas tendrá que reponerse como local recibiendo a Corinthians, el rival más complicado de su grupo.