El partido de Messi: el "no saludo" a Ortíz y el gesto con su arquero tras el blooper

La jornada de anoche no fue la noche más alegre para Lionel Messi. Su Inter Miami perdió 3-1 en México ante Monterrey y de esta manera se consumó una dura eliminación en la Copa de Campeones CONCACAF, que dejó a Las Garzas sin la chance de disputar el Mundial de Clubes 2025. En un partido frustrante para él, la Pulga dejó algunas cuestiones notorias dentro del mismo, como su "no saludo" con Fernando Ortíz luego de la polémica entre el DT, su asistente técnico, él y Gerardo Martino.

Como era de esperarse ante una porción del planeta muy dolida por la conquista de Messi en Qatar 2022, el recibimiento de los hinchas de Rayados fue hostil, con cánticos ofensivos y algunos gritos por Cristiano Ronaldo. Antes del comienzo del encuentro, las miradas estaban posadas sobre si el '10' tendría algún intercambio con Ortíz o Nicolás Sánchez, de quien se conoció un audio donde contó que el '10' lo había amenazado en la zona mixta, y que también tuvo un entredicho con Martino.

Lo cierto es que no hubo saludo ni al inicio ni al final, donde el capitán argentino se retiró rápido y decepcionado por la derrota a los vestuarios, sin hablar con la prensa en ningún momento. Martino, por su parte, Martino, evitó entrar en la polémica cuando lo consultaron: “Todo lo que tiene que ver con la telenovela no es nuestra idea”, comentó el entrenador tras la derrota de ayer.

¡Así avanzamos a la Semifinal de @TheChampions!uD83DuDD25uD83DuDC99uD83EuDD0D



¡No te pierdas el resumen de nuestro triunfo sobre el Inter de Miami!uD83DuDCF9uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/IruDitXkrC — Rayados (@Rayados) April 11, 2024

El que sí habló en conferencia fue Ortíz, que se refirió a lo sucedido antes del duelo de ida y remarcó su admiración por Messi: "Como entrenador, yo voy a hacer todo lo posible para que mi equipo gane, eso lo tengo bien claro. Lo dije y lo vuelvo a reiterar: para mí es el mejor jugador de toda la historia. Sobre las cosas que dije, jamás quise ofender a nadie y faltar al respeto a nadie. Simplemente di mi opinión con respecto a lo que sigo pensando". Además sobre que no haya saludo, expresó: "No, no se dio ese saludo. Si se daba, no sé cómo iba a reaccionar él".

En otro apartado, Leo tuvo un buen gesto con su compañero Drake Callender luego del fatídico error del arquero en el 0-1. Luego de entregarle increíblemente la pelota a Brandon Vázquez al intentar salir jugando, el guardameta mostró su bronca e impotencia por la acción e inmediatamente Messi se acercó y le dio ánimos aplaudiendo y arengándolo tras su equivocación.



¿Qué hizo Drake Callender? Leo Messi reaccionó arengando a sus compañeros en México.



uD83DuDCFA TODA la CONCACAF Champions Cup por #StarPlusLA pic.twitter.com/P2M9SQFBPk — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2024

Fue el fin del sueño del Mundial de Clubes para Messi e Inter Miami, que terminaron cayendo con justicia ante un Monterrey que fue superior y está a sólo dos pasos de alcanzar ese objetivo. Sin la principal motivación de la temporada en clubes, ahora el capitán de la Selección Argentina tendrá el foco en la MLS, utilizándola también para llegar a la Copa América 2024 en la mejor forma posible.