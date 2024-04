Boca, de renovaciones: Chiquito casi adentro, Valentini más difícil

Mientras que hoy se jugará un partido clave por Copa de la Liga para definir su presencia en cuartos de final, Boca también juega en el campo de las renovaciones y tanto Sergio Romero como Nicolás Valentini son las prioridades del Consejo de Fútbol. La renovación del arquero de 37 años estaría al caer, en tanto que lo del central es una negociación un poco más complicada.

Pese a los rumores que afloraron la semana pasada sobre su no renovación por parte de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, más una versión de que Inter Miami lo pretendía, el ex arquero de la Selección Argentina se encargó de comentar que tenía el contrato para renovar sobre la mesa y luego contó que la decisión sobre su futuro, de no mediar inconvenientes será permanecer en el Xeneize hasta diciembre de 2025.

"Tengo el contrato sobre la mesa, esa es la realidad. Solamente tengo que hablar con mi familia. Tengo la suerte de que mis hijas se adaptaron muy bien a la Argentina, no les costo para nada volver al país. Si ellos deciden, nos quedaremos en Boca", fue lo que dijo Romero ante la consulta de los periodistas post victoria ante Sportivo Trinidense. El arquero de 37 años volvió a la titularidad en ese duelo, y hoy también será de la partida en la reanudación del cotejo ante Estudiantes.

La situación de Valentini es algo más compleja. El defensor había realizado una contrapropuesta por su renovación al Consejo de Fútbol previo a su convocatoria al Preolímpico con la Selección Argentina Sub-23 y su posterior citación a la Mayor. Los dirigentes la mantuvieron en espera hasta que la semana pasada dejaron trascender en la previa del duelo ante Newell's que el pedido del jugador había sido aceptado. No obstante, ahora desde el lado del jugador consideran una renegociación de términos.

El acuerdo propuesto por quienes representan a Valentini (y que Boca aceptó) es por una mejora salarial, la extensión del vínculo hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión actualizada de 15.000.000 de dólares, cinco más de lo que figura en su actual contrato. Hoy del lado del defensor consideran que no vale lo mismo que hace un tiempo y, sumado además al interés que el Vikingo despertó en algunos clubes de Italia, la puja sería por un sueldo un poco mayor. ¿Como terminará la novela?