Estudiantes de La Plata y Boca reanudan el partido suspendido

Estudiantes de La Plata y Boca Juniors se enfrentarán este viernes, desde las 19.30 en el Jorge Luis Hirschi, en la reanudación del partido suspendido de la fecha 11 de la zona B de la Copa de la Liga luego de la descompensación del futbolista del Pincha Javier Altamirano que obligó a parar el encuentro a los 27 minutos de juego. Ambos llegan en la pelea de arriba y si gana, el Xeneize se clasificará a cuartos de final una fecha antes.

El Xeneize viene de vencer a Newell's Old Boys de Rosario por 3 a 1 en la última presentación y, luego del triunfo del martes en la Sudamericana ante Sportivo Trinidense, apunta a obtener el boleto a cuartos. La vía más directa es sumar de a tres ante el Pincha en los 63 minutos que deben completarse, pero si no lo consigue todavía le quedará la chance en la última jornada frente a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza el próximo martes.

En cuanto al equipo, el técnico Diego Martínez piensa poner el mejor once que tiene a disposición. Si se tiene en cuenta el once que enfrentó a la Lepra, habrá tres cambios: Sergio Romero volverá al arco por Leandro Brey, Nicolás Figal ingresará en la zaga por Cristian Lema y en el ataque retornará Edinson Cavani por su compatriota Miguel Merentiel. El uruguayo viene de sumar más de una hora de juego ante el elenco paraguayo tras dejar atrás una molestia muscular.

Por su parte, el conjunto platense está sexto pero con 21 puntos, uno menos que el azul y oro y en caso de sumar de a tres quedaría en zona de clasificación, aunque no sellaría su pase a la siguiente instancia y se jugará todas sus fichas en la última fecha cuando visite a Lanús. Los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de superar a The Strongest por la Copa Libertadores pero no podrán contar con Federico Fernández, que sufrió una lesión muscular en el sóleo derecho, ni Tiago Palacios, que está suspendido.

Probable Formaciones

Estudiantes de La Plata: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa; Edwin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Guillermo "Pol" Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Cristian Medina; Luca Langoni y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Hora de Inicio: 21.00

Estadio: Jorge Luis Hirschi