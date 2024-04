Un hincha de Talleres quedó internado en Ecuador y está grave

Lo que iba a ser otra de las tantas travesías de hinchas argentinos viajando a ver a su equipo por Copa Libertadores tuvo un giro dramático. Un hincha de Talleres quedó internado por dengue en la Clínica Panamericana de Guayaquil, está grave y su familia comenzó una colecta para poder afrontar los gastos médicos, ya que el afectado no tenía cobertura médica y viajó "con lo justo" a la ciudad ecuatoriana.

Según el testimonio de sus amigos, Federico Franz, de 28 años, empezó a sentirse mal durante el encuentro y mostró síntomas compatibles con el dengue. No obstante, la situación escaló y el hombre tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica Panamericana, centro de salud más cercano porque ese malestar inicial se transformó en un dengue hemorrágico.

Uno de sus amigos comentó la situación en dialogo con Cadena 3: "Partimos desde Córdoba hacia Chile el domingo, y de ahí tomamos un vuelo para ver el partido. Fede venía con un poco de malestar y en el partido tuvo un episodio de vómitos y despidió una gran cantidad de sangre y coágulos", explicó uno de los amigos presentes en el duelo entre Talleres y Barcelona de Ecuador.

La familia de Federico está desesperada por su estado y, además necesita ayuda para solventar los gastos, que son de alrededor de 120 dólares diarios, y permitir que el cordobés pueda realizarse los estudios pertinentes para mejorar su cuadro de salud. Quienes se encuentran con él y su familia tuvieron que abrir un pozo común para cubrir la internación "Él ingresó el miércoles y hasta ahora tenemos 550 dólares de consumo", comentó Lorena, su madre.

¿Cómo colaborar con Federico Franz?

Quienes deseen aportar podrán hacerlo a través de la cuenta bancaria de Lorena Vanesa Diaz, madre del hincha. "Me dijo que, dentro de todo se encuentra bien, pero uno no sabe. No tenía asistencia médica para viajar al exterior, fue con lo justo y necesario para ir y volver. Él repartía comida conmigo y fue papá recientemente, tiene un bebé de dos meses", comentó sobre su hijo.